Індія вже скоротила імпорт російської нафти на 50%
Індія скоротить імпорт російської нафти вдвічі — такої домовленості країна досягла зі США під час нещодавніх торговельних переговорів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.
Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі російської нафти, але суттєві зміни будуть помітні лише у статистиці за грудень або січень.
За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також поставки нафти в грудні.
Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.
