Індія вже скоротила імпорт російської нафти на 50%

Індія скоротить імпорт російської нафти вдвічі — такої домовленості країна досягла зі США під час нещодавніх торговельних переговорів.

Як пише Delo.ua , про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі російської нафти, але суттєві зміни будуть помітні лише у статистиці за грудень або січень.

За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також поставки нафти в грудні.

Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.

