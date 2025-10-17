0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину

18
Українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину
Українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину
Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна — 15,9 млрд гривень.
Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Також найбільші суми громадяни декларували від:
  • продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна — 7,5 млрд грн,
  • інвестиційних доходів — 6,1 млрд грн,
  • інших оподатковуваних доходів — 4,8 млрд грн,
  • доходів від здавання майна в оренду — 3,7 млрд грн.
За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
Читайте також
Рекордну суму — понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва.
Щорічне збільшення кількості українців, які декларують доходи, свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру.

Хто і коли має подавати декларацію

До 1 травня року декларацію подають:
  • громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).
Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені закордоном — можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня.
Читайте також
  • ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;
  • фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
До 31 грудня року декларацію подають:
  • фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.
Окремі строки подання декларацій діють для таких категорій:
  • ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Останнім базовим звітним періодом є період від дня, що настає після завершення попереднього звітного періоду, до кінця місяця, в якому підприємницьку діяльність припинено.
  • Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems