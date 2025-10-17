Українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину Сьогодні 19:03

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна — 15,9 млрд гривень.

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Також найбільші суми громадяни декларували від:

продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна — 7,5 млрд грн,

інвестиційних доходів — 6,1 млрд грн,

інших оподатковуваних доходів — 4,8 млрд грн,

доходів від здавання майна в оренду — 3,7 млрд грн.

За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Рекордну суму — понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва.

Щорічне збільшення кількості українців, які декларують доходи, свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру.

Хто і коли має подавати декларацію

До 1 травня року декларацію подають:

громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).

Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені закордоном — можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня.

ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня року декларацію подають:

фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

Окремі строки подання декларацій діють для таких категорій:

ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Останнім базовим звітним періодом є період від дня, що настає після завершення попереднього звітного періоду, до кінця місяця, в якому підприємницьку діяльність припинено.

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

