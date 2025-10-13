Чи повинні «сплячі ФОПи» платити податки Сьогодні 08:37

Чи повинні «сплячі ФОПи» платити податки

«Сплячими» ФОПами називають підприємців, які не отримують доходів, попри офіційну реєстацію бізнесу. Проте інколи постає питання, чи повинні такі ФОПи платити податки.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Сплячі ФОПи та єдиний соціальний внесок

З 1 січня 2025 року всі підприємці на єдиному податку втратили воєнну пільгу зі сплати ЄСВ. Вона дозволяла на власний розсуд вирішувати, чи поповнювати державний бюджет цими внесками. ФОПи без доходів могли мінімізувати витрати, відтермінувавши сплату ЄСВ на кращі часи.

Але тепер ця пільга скасована, отже щомісяця представники бізнесу повинні вносити на рахунки мінімум 1 760 грн, незалежно від наявності прибутків. Виключення зробили для деяких категорій українців, зокрема:

ФОПів-пенсіонерів із виплатами;

людей з інвалідністю;

ФОПів, які офіційно працевлаштовані (навіть сумісники), а ЄСВ за них сплачує роботодавець;

чинних військовослужбовців;

осіб у трирічній декретній відпустці по догляду за дитиною.

Ці категорії підприємців мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок взагалі, навіть якщо отримують доходи від діяльності.

Військовий збір та єдиний податок

Представники 1 та 2 групи спрощеної системи мають фіксовані ставки єдиного податку та військового збору, тому нарахування коштів не залежить від доходів. Стандартні суми станом на жовтень 2025 року:

ЄП — 303,80 грн/міс. (1 група), 1 600 грн/міс. (2 група);

ВЗ — 800 грн/міс. для обох груп.

Що стосується 3 групи, то для них ситуація кардинально відрізняється. ФОПи сплачують податки і збори у відсотках від доходу за звітний період (квартал). Тому в разі відсутності будь-яких фінансових надходжень поповнювати держбюджет не потрібно (лише єдиним соціальним внеском). І тільки підприємці на загальній системі можуть забути про всі податкові зобов’язання, якщо немає прибутку.

Знову таки, пільги встановили для певних категорій українців, а саме представників бізнесу, які зареєстровані в зоні ведення бойових дій або на тимчасово окупованій території. Але тільки якщо реєстрація відбулася до моменту окупації/настання бойових дій. Плюс нещодавно до списку пільговиків долучили військових.

Як мінімізувати податкові витрати

«Є декілька шляхів, які дозволяють мінімізувати сплату податків при відсутності доходу. Перший варіант — подати заяву на податкові канікули. Єдиний мінус у тому, що така заявка дозволяє не платити податки лише один місяць», — констатував Михайло Смокович.

Альтернативний спосіб зменшити фінансові витрати — перейти на 3 групу спрощеної системи або взагалі стати загальником. У першому випадку доведеться сплачувати єдиний соціальний внесок, у другому — буде звільнення абсолютно від всіх податкових зобов’язань.

Третій варіант — закрити ФОП. Навіщо тримати реєстрацію дійсною, якщо довгий час немає прибутків? Насправді чимало українців відтягують момент закриття ФОПа не завдяки надії на потенційне покращення ситуації, а через страх проведення ліквідаційної перевірки.

