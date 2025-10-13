«Дія» призупинила надання деяких автопослуг Сьогодні 10:28

«Дія» призупинила надання деяких автопослуг

Відсьогодні, з 13 жовтня, тимчасово недоступними стали окремі послуги у застосунку «Дія», пов’язані з реєстрацією транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба сервісу.

Що відомо

Із 13 жовтня у «Дії» не працюватимуть послуги із заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Це пов’язано з оновленням тарифів на бланки, через що зміниться вартість деяких водійських послуг.

У «Дії» пояснили, що Сервісному центру МВС потрібен час, щоб адаптувати систему до нових умов. Після завершення технічних робіт функції знову стануть доступними, а користувачі зможуть замінювати техпаспорти та купувати чи продавати авто онлайн.

«Щойно буде „зелене світло“, обов’язково повідомимо», — зазначили у пресслужбі.

Раніше Finance.ua повідомляв , що цифрові послуги для водіїв у «Дії» щороку економлять державі та громадянам понад 4,5 млрд грн, а повний перехід усіх процесів в онлайн може зберегти понад 10 млрд грн.

Також нагадаємо, що українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи.

