«Дія» призупинила надання деяких автопослуг

«Дія» призупинила надання деяких автопослуг
«Дія» призупинила надання деяких автопослуг
Відсьогодні, з 13 жовтня, тимчасово недоступними стали окремі послуги у застосунку «Дія», пов’язані з реєстрацією транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба сервісу.

Що відомо

  • Із 13 жовтня у «Дії» не працюватимуть послуги із заміни техпаспорта та перереєстрації авто.
  • Це пов’язано з оновленням тарифів на бланки, через що зміниться вартість деяких водійських послуг.
У «Дії» пояснили, що Сервісному центру МВС потрібен час, щоб адаптувати систему до нових умов. Після завершення технічних робіт функції знову стануть доступними, а користувачі зможуть замінювати техпаспорти та купувати чи продавати авто онлайн.
«Щойно буде „зелене світло“, обов’язково повідомимо», — зазначили у пресслужбі.
Раніше Finance.ua повідомляв, що цифрові послуги для водіїв у «Дії» щороку економлять державі та громадянам понад 4,5 млрд грн, а повний перехід усіх процесів в онлайн може зберегти понад 10 млрд грн.
Також нагадаємо, що українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
