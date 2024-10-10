Україна готова пройти зиму без транзиту газу — голова «Нафтогазу» — Finance.ua
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Україна готова пройти зиму без транзиту газу — голова «Нафтогазу»

Енергетика
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Україна готова пройти зиму без транзиту газу — голова «Нафтогазу»
Україна готова пройти зиму без транзиту газу — голова «Нафтогазу»
Україна технічно готова пройти зиму і без транзиту газу через свою територію, який може повністю зупинитися 31 грудня.
Про це голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов заявив на форумі «Енергія бізнесу 2024», повідомляє Forbes.
«Нафтогаз» розробив різні сценарії для проходження зими 2024−2025. Один із таких сценаріїв передбачає припинення транзиту природного газу територією України і розподіл природного газу по всій території держави, сказав Чернишов.
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Підприємства теплокомуненерго, за його словами, мають достатньо газу для проходження зими.
У жовтні Україна щодня видобуває 53 млн куб. м газу, з яких 43−44 млн куб. м — частка «Нафтогазу». Цього року компанія збільшила видобуток на 7%.
«Нафтогаз» має сім ТЕЦ у різних регіонах країни. Їхню потужність цього року збільшують на 100 МВт. На деяких із ТЕЦ реалізують проєкти децентралізованої генерації на понад 200 МВт, із яких 160 — за підтримки норвезьких партнерів.
Усі обʼєкти «Нафтогазу» забезпечені резервним живленням.
За матеріалами:
Forbes.ua
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