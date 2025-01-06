Видобуток газу в Україні торік зріс до 19,12 мільярда кубометрів — Finance.ua

Видобуток газу в Україні торік зріс до 19,12 мільярда кубометрів Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Видобуток газу в Україні торік зріс до 19,12 мільярда кубометрів

Валовий видобуток природного газу в Україні у 2024 році сягнув 19,12 млрд кубометрів; порівняно з 2023 роком видобуток зріс на 2,2%.

Такі розрахунки наводить консалтингова компанія ExPro

Експерти зазначають, що видобуток природного газу в Україні зростає, незважаючи на майже три роки повномасштабної війни.

Темпи зростання обсягів видобутку є більшими, ніж попереднього року, коли видобуток зріс на 0,9%.

«Крім того, це найвище зростання видобутку з 2018 року. Нагадаємо, у період із 2019 по 2022 роки обсяги видобутку газу скорочувалися», — йдеться у повідомленні.

За оцінкою експертів, головним рушієм збільшення обсягів видобутку природного газу в Україні залишаються державні компанії, тоді як приватні все ще демонструють зниження видобутку. Хоча вже у другій половині року видобуток приватних компаній також зростав порівняно з попереднім роком.

Найбільша газовидобувна компанія країни — державне АТ «Укргазвидобування» — видобула в 2024 році 14,55 млрд кубометрів валового природного газу. Це на 4,6% більше, ніж у 2023 році (понад 13,9 млрд кубометрів). Цьогорічні обсяги видобутку Укргазвидобування є найвищими за шість років.

Видобуток товарного газу Укргазвидобування наростило за рік на 5,1% - до 13,9 млрд кубометрів; для компанії це найвищий річний показник з 2014-го.

ПАТ «Укрнафта» протягом 2024 року видобуло 1,17 млрд кубометрів природного газу — на 6,6% більше, ніж попереднього року (майже 1,1 млрд кубометрів). Для компанії це найбільші обсяги видобутку природного газу з 2016-го.

Укрінформ За матеріалами:

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