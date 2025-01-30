ЄС розглядає можливість відновлення транзиту газу з рф для припинення війни в Україні — FT Сьогодні 17:18 — Енергетика

ЄС розглядає можливість відновлення транзиту газу з рф для припинення війни в Україні — FT

Посадовці Євросоюзу обговорюють ймовірність відновлення закупівлі російського газу. Деякі члени блоку вважають, що це може допомогти завершити російсько-українську війну.

Про це повідомляє Financial Times

За словами джерел, ті, хто хоче знову купувати газ у росії, наполягають, що це не лише знизить ціни на енергоносії у Європі, а й спонукає рф почати перемовини про припинення вогню в Україні.

Та, за словами джерел, навіть висунення ідеї про відновлення прямого транзиту газу з рф до ЄС вже викликало негативну реакцію у найближчих союзників України.

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Серед прихильників відновлення транзиту — деякі німецькі та угорські посадовці. Їх підтримують ще кілька країн-членів ЄС, які розглядають такий крок як спосіб знизити ціни на енергоресурси.

Відновлення транзиту газу до Європи значно б збільшило прибутки росії. До повномасштабного вторгнення в Україну рф трубопроводами постачала Євросоюзу близько 40% газу від загальних потреб блоку. Найбільшим імпортером була Німеччина.

Серед тих, у кого ця ідея викликала спротив — представники більшості країн Східної Європи, які останні три роки займались скороченням обсягів імпорту російських енергоресурсів до блоку.

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«Це безглуздо. Якими дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?», — сказав один з посадовців.

Розмови про відновлення прямого транзиту російського газу викликало невдоволення і в деяких експортерів СПГ зі США, які прагнуть укласти угоду про довгострокові постачання європейським компаніям. Вони остерігаються, що відновлення транзиту газу з рф, зокрема через територію України, зробить їхню продукцію неконкурентноспроможною.

Цього тижня один з посадовців Єврокомісії з енергетики перебуває у США для зустрічі з експортерами СПГ, щоб домовитись про довгострокові постачання.

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Офіційно Європейський Союз постав мету відмовитись від всіх викопних енергоресурсів з росії до 2027 року. План досягнення цієї мети мають представити у березні.

Однак важке становище промисловості блоку збільшило потреби у дешевших ресурсах. Зазвичай, вартість газу у Європі у 3−4 рази вища порівняно зі США.

У 2024 році росія трубопроводом постачала до ЄС близько 10% газу від загального обсягу потреб блоку, але з 1 січня 2025 року ця цифра скоротилась удвічі, після того, як Україна припинила транзит своєю територією.

Єдиний трубопровід, яким росія постачає Європі газ — «Турецький потік». Зараз Угорщина разом зі Словаччиною активно закликають ЄС натиснути на Україну для відновлення транзиту газу.

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