Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти росії — Finance.ua
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Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти росії

Світ
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Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти росії
Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти росії
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з метою відновлення транзиту російського газу до Європи і повʼязав це питання з продовженням санкцій проти москви. Блок розглядає його вимогу, оскільки потрібна одноголосна підтримка 27 держав-членів, щоб продовжити санкції, які інакше припинять свою дію після 31 січня.
Про це пише Bloomberg 24 січня.
«Якщо Україна хоче отримати нашу допомогу, наприклад, шляхом введення санкцій проти росії, то, будь ласка, знову відкрийте газовий маршрут», — сказав Орбан, додавши, що для цього буде потрібен «один телефонний дзвінок із Брюсселя».
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Він також зажадав від України гарантій того, що основний альтернативний маршрут постачання газу до Угорщини, «Турецький потік», буде захищений від можливих атак, а також, що маршрути постачання нафти до Угорщини також будуть захищені.
Угорщина планує проконсультуватися з адміністрацією Трампа, перш ніж визначити свою позицію щодо санкцій проти росії, заявив журналістам у 23 січня міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він сказав, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у 27 січня.
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Це означає, що послам ЄС, які зустрінуться 24 січня у Брюсселі, буде складно вирішити це питання. Поки Орбан не висунув своїх останніх вимог, поновлення санкцій кожні шість місяців було звичайною справою.
Орбан розлютив колег із ЄС на саміті минулого місяця, заявивши, що він хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи продовжувати санкції. Цей крок в останню хвилину породив перспективу того, що зазвичай рутинне рішення, яке приймається двічі на рік, може опинитися під загрозою.
За матеріалами:
Forbes.ua
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