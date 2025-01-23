На світовому ринку з’явиться більше американського газу — Клімкін — Finance.ua
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На світовому ринку з’явиться більше американського газу — Клімкін

Енергетика
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На світовому ринку з’явиться більше американського газу. І це Європа вже враховує.
Про це в інтерв’ю Радіо NV заявив міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін, коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо енергетики.
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«Я думаю, що на світовому ринку з’явиться більше американського газу. І це Європа вже враховує. Ви бачите небажання купувати російський газ, хоча Європа зараз купує більше скрапленого російського газу, ніж колись, після початку повномасштабного вторгнення», — наголосив Клімкін.
Він також зазначив: «Але експорт газу буде серйозною частиною політичного трампістського драйву, щодо нафти потрібно буде домовлятись насамперед із ключовими виробниками, з саудитами. У них собівартість виробництва — 8−10−12, максимум 15 доларів, що б ви не робили з нафтою, яка йде з горизонтального буріння, там 10 доларів досягнути не можна. Я думаю, в американців з’являється унікальна тема для розмови. Чи вдасться їм опустити ціну на нафту? Думаю, що так, це призведе до перерозподілу ринку, а це дуже болюче питання для путіна. І це буде однією з тем для розмови з Трампом, і одним зі ключових важелів».
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Клімкін також нагадав, що росія хоче за будь-яку ціну повернути свій газ до Європи.
«путін мріє повернути свій газ із будь-якою знижкою до Європи, оскільки зараз цей газ нікому не потрібен, який йшов до Європи. Але в Європі, на жаль, теж багато бізнесів дуже і дуже хочуть отримувати російський газ зі знижкою, що би вони не говорили публічно. І тут з’являється дуже багато тем для розмов між новою американською адміністрацією і російським режимом, але навіть у ширшому контексті», — зазначив Клімкін.
За матеріалами:
НВ
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