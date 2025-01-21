Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу — Finance.ua

Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу Сьогодні 19:15 — Енергетика

Єврокомісія розробляє план виведення всього російського викопного палива з ринку Євросоюзу, але, попри зусилля ЄС, постачання газу до Європи тривають, і Брюссель хоче покласти цьому край.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише enkorr з посиланням на Interfax.

Читайте також Єврокомісія: атака росії на газосховище в Україні не загрожує енергетичній безпеці ЄС

«Щодо плану або дорожньої карти щодо повної відмови Європейського Союзу від російського викопного палива, це триває. Це було оголошено як те, що Енергетична комісія представить у перші 100 днів (свого мандату), так що у нас ще є кілька днів до цього терміну», — сказала Ітконен на прес-брифінгу в Брюсселі 20 січня.

ЄС уже вжив значних заходів, «щоб позбутися будь-якого російського викопного палива», і «загалом ми значно скоротили імпорт російського газу», додала вона.

Читайте також У Білому домі зробили заяву щодо рішення України припинити транзит російського газу

«Ми скоротили весь російський імпорт вугілля, більшу частину російського імпорту нафти й понад дві третини російського газу», — зазначила Ітконен.

«Попри ці значні результати, російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, яка буде представлена найближчими тижнями», — додала вона.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.