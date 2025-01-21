Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу — Finance.ua
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Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу

Енергетика
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Єврокомісія розробляє план виведення всього російського викопного палива з ринку Євросоюзу, але, попри зусилля ЄС, постачання газу до Європи тривають, і Брюссель хоче покласти цьому край.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише enkorr з посиланням на Interfax.
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«Щодо плану або дорожньої карти щодо повної відмови Європейського Союзу від російського викопного палива, це триває. Це було оголошено як те, що Енергетична комісія представить у перші 100 днів (свого мандату), так що у нас ще є кілька днів до цього терміну», — сказала Ітконен на прес-брифінгу в Брюсселі 20 січня.
ЄС уже вжив значних заходів, «щоб позбутися будь-якого російського викопного палива», і «загалом ми значно скоротили імпорт російського газу», додала вона.
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«Ми скоротили весь російський імпорт вугілля, більшу частину російського імпорту нафти й понад дві третини російського газу», — зазначила Ітконен.
«Попри ці значні результати, російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, яка буде представлена найближчими тижнями», — додала вона.
За матеріалами:
Економічна Правда
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