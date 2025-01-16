Єврокомісія: атака росії на газосховище в Україні не загрожує енергетичній безпеці ЄС — Finance.ua
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Єврокомісія: атака росії на газосховище в Україні не загрожує енергетичній безпеці ЄС

Енергетика
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Європейський Союз вивчає інформацію про наслідки вчорашньої атаки росії на одне з найбільших підземних сховищ газу в Україні і на даний час вважає, що це не несе загрози для безпеки постачання газу в ЄС.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу 16 січня, передає кореспондент «Європейської правди».
Речниця наголосила, що за останніми даними, загрози Євросоюзу від наслідків російської атаки на українське газосховище немає.
«Ми були проінформовані про останню атаку на підземний об’єкт газосервісної станції на Заході Україні… Згідно з останньою інформацією, яку ми маємо, немає негайних ризиків для безпеки постачання газу в ЄС», — заявила Ітконен.
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Вона додала, що ЄС продовжує «дуже уважно стежити за ситуацією, зокрема у співпраці з секретаріатом Енергетичного співтовариства».
«Відучора ми у постійному контакті з Україною, ведучи переговори, щоб оцінити точний масштаб завданої шкоди… та визначити будь-які можливі наслідки для безпеки постачання (газу)», — уточнила речниця Єврокомісії.
У Єврокомісії констатували, що українська енергетична система «перебуває під надзвичайним тиском через цілеспрямовані, невпинні атаки з боку російського агресора».
«На жаль, є підстави вважати, що росія, ймовірно, продовжить цілити в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. ЄС повністю готовий допомагати, і ми продовжуємо підтримувати український народ», — наголосила Анна-Кайса Ітконен.
Як відомо, 15 січня рф здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Переважно під атакою рф перебували західні області України.
За матеріалами:
Європейська правда
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