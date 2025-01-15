росія подаватиме газ у Придністровʼя як гуманітарну допомогу — Finance.ua
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росія подаватиме газ у Придністровʼя як гуманітарну допомогу

Енергетика
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росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.
Про це заявив лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський.
Таке рішення ухвалили за результатами його поїздки в росію та зустрічі з представниками російського Міністерства енергетики.
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Деталей технічних аспектів відновлення подачі газу він не навів, але запевнив, що всі системи до цього готові.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.
Водночас Молдова не погодилась на вимоги росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».
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У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.
Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.
За матеріалами:
theБабель
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