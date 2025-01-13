Україна готова допомогти Придністров’ю, — Зеленський Сьогодні 14:33

Україна готова допомогти Придністров’ю, — Зеленський

Україна готова допомогти невизнаному Придністров’ю в подоланні гуманітарної кризи, однак не бачить реакції від тих, хто контролює ситуацію на цій території.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Він додав, що свідомі дії москви призвели до вакууму енергоресурсів та страждань людей на території Придністров’я. За його словами, таким чином росія намагається вплинути на суспільні настрої в Молдові перед виборами:

«Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є».

Енергетична криза у Придністров’ї

Нагадаємо, раніше росія заявила, що «Молдовагаз» заборгував їй гроші, тому вона зупиняє поставки газу на територію країни.

Найбільше від цього постраждало Придністров’я — люди залишилися без газу, опалення та гарячої води. Крім того, введено віялові відключення електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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