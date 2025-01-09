Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу — Finance.ua
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Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу

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Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу
Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожує блокувати вступ України до Євросоюзу через зупинку транзиту російського газу.
В соцмережі Facebook Сійярто прокоментував законопроєкт № 12 380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.
«У зв’язку з цим треба з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є права та обов’язки. Реальність: в державах-членах ЄС приймають одноголосно рішення про набір нових членів. Іншими словами, необхідно, щоб кожна держава-член проголосувала „так“», — пише він.
Сійярто додав, що кожна держава має суверенне право обирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв, необхідних для її функціонування, і що зовнішній вплив у цьому питанні є неприпустимим.
«Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією до ЄС», — пише він.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні заявляв, що Будапешт веде переговори з москвою і Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував «трюк», який дасть змогу транспортувати блакитне паливо з росії.
«Трюк», за його словами, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців». «Так що газ, який надійде в Україну, буде вже не російським, а угорським», — пояснював задум Орбан.
Угода про транзит російського газу між Газпромом і Нафтогазом територією України закінчилася 1 січня 2025 року. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ не буде її продовжувати.
У відповідь на перекриття транзиту російського газу до ЄС прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який 22 грудня їздив до москви на переговори з російським диктатором путіним, пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України.
Зеленський відреагував на погрози Фіцо. Глава держави вважає, що путін доручив тому відкрити «другий енергетичний фронт» за рахунок інтересів народу Словаччини.
2 січня Фіцо пригрозив, що Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.
За матеріалами:
НВ
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