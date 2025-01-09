Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу — Finance.ua

Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу Сьогодні 11:35

Сійярто погрожує блокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російського газу

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожує блокувати вступ України до Євросоюзу через зупинку транзиту російського газу.

В соцмережі Facebook Сійярто прокоментував законопроєкт № 12 380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

«У зв’язку з цим треба з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є права та обов’язки. Реальність: в державах-членах ЄС приймають одноголосно рішення про набір нових членів. Іншими словами, необхідно, щоб кожна держава-член проголосувала „так“», — пише він.

Сійярто додав, що кожна держава має суверенне право обирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв, необхідних для її функціонування, і що зовнішній вплив у цьому питанні є неприпустимим.

«Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією до ЄС», — пише він.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні заявляв, що Будапешт веде переговори з москвою і Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував «трюк», який дасть змогу транспортувати блакитне паливо з росії.

«Трюк», за його словами, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців». «Так що газ, який надійде в Україну, буде вже не російським, а угорським», — пояснював задум Орбан.

Угода про транзит російського газу між Газпромом і Нафтогазом територією України закінчилася 1 січня 2025 року. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ не буде її продовжувати.

У відповідь на перекриття транзиту російського газу до ЄС прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який 22 грудня їздив до москви на переговори з російським диктатором путіним, пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України.

Зеленський відреагував на погрози Фіцо. Глава держави вважає, що путін доручив тому відкрити «другий енергетичний фронт» за рахунок інтересів народу Словаччини.

2 січня Фіцо пригрозив, що Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.

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