Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень

Державна програма ваучерів на навчання дає дорослим можливість безоплатно або з частковою доплатою здобути нову професію, підвищити кваліфікацію чи отримати вищий рівень освіти.

Дмитро Завгородній. Про це в ефірі ICTV розповів заступник міністра освіти і науки України

За його словами, ваучер покриває близько 33 тис. грн вартості навчання. Якщо обрана освітня програма коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно.

Скористатися програмою можуть:

ветерани/ки;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

громадяни/ки віком від 45 років.

Також на сайті Державної служби зайнятості доступні й інші категорії учасників/ць та експериментальні програми, які поступово запроваджує уряд.

Професії

Наразі програма охоплює понад 150 професій і спеціальностей. За ваучером можна:

здобути нову професію;

підвищити кваліфікацію;

отримати наступний освітній рівень, зокрема вступити до магістратури.

За словами Дмитра Завгороднього, найбільший попит на ринку праці сьогодні мають фахівці технічних і робітничих професій.

Найзатребуваніші

оператори/ки верстатів із числовим програмним керуванням;

електромонтери/ки;

електрослюсарі/ки;

зварювальники/ці;

фахівці з радіоелектроніки/ці;

мулярі/ки;

штукатури/ниці;

сантехніки/ні;

електрики/ні.

У МОН зазначають, що багато людей після короткострокового навчання за цими напрямами швидко знаходять роботу.

Як скористатися

Близько третини учасників/ць програми використовують ваучер для здобуття нової професії. Найчастіше це ветерани/ки та внутрішньо переміщені особи.

Ще приблизно третина учасників/ць обирає підвищення кваліфікації або навчання на наступному освітньому рівні. Зокрема, кожен четвертий/та використовує ваучер для вступу до магістратури на контрактній формі навчання.

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