Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень

Державна програма ваучерів на навчання дає дорослим можливість безоплатно або з частковою доплатою здобути нову професію, підвищити кваліфікацію чи отримати вищий рівень освіти.
Про це в ефірі ICTV розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.
За його словами, ваучер покриває близько 33 тис. грн вартості навчання. Якщо обрана освітня програма коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно.
Скористатися програмою можуть:
ветерани/ки;
внутрішньо переміщені особи;
люди з інвалідністю;
громадяни/ки віком від 45 років.
Також на сайті Державної служби зайнятості доступні й інші категорії учасників/ць та експериментальні програми, які поступово запроваджує уряд.
Професії
Наразі програма охоплює понад 150 професій і спеціальностей. За ваучером можна:
здобути нову професію;
підвищити кваліфікацію;
отримати наступний освітній рівень, зокрема вступити до магістратури.
За словами Дмитра Завгороднього, найбільший попит на ринку праці сьогодні мають фахівці технічних і робітничих професій.
Найзатребуваніші
оператори/ки верстатів із числовим програмним керуванням;
електромонтери/ки;
електрослюсарі/ки;
зварювальники/ці;
фахівці з радіоелектроніки/ці;
мулярі/ки;
штукатури/ниці;
сантехніки/ні;
електрики/ні.
У МОН зазначають, що багато людей після короткострокового навчання за цими напрямами швидко знаходять роботу.
Як скористатися
Близько третини учасників/ць програми використовують ваучер для здобуття нової професії. Найчастіше це ветерани/ки та внутрішньо переміщені особи.
Ще приблизно третина учасників/ць обирає підвищення кваліфікації або навчання на наступному освітньому рівні. Зокрема, кожен четвертий/та використовує ваучер для вступу до магістратури на контрактній формі навчання.