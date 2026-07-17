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Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень

Особисті фінанси
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Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень
Хто може отримати ваучер на навчання до 33 тисяч гривень
Державна програма ваучерів на навчання дає дорослим можливість безоплатно або з частковою доплатою здобути нову професію, підвищити кваліфікацію чи отримати вищий рівень освіти.
Про це в ефірі ICTV розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.
За його словами, ваучер покриває близько 33 тис. грн вартості навчання. Якщо обрана освітня програма коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно.
Скористатися програмою можуть:
  • ветерани/ки;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • люди з інвалідністю;
  • громадяни/ки віком від 45 років.
Також на сайті Державної служби зайнятості доступні й інші категорії учасників/ць та експериментальні програми, які поступово запроваджує уряд.

Професії

Наразі програма охоплює понад 150 професій і спеціальностей. За ваучером можна:
  • здобути нову професію;
  • підвищити кваліфікацію;
  • отримати наступний освітній рівень, зокрема вступити до магістратури.
За словами Дмитра Завгороднього, найбільший попит на ринку праці сьогодні мають фахівці технічних і робітничих професій.

Найзатребуваніші

  • оператори/ки верстатів із числовим програмним керуванням;
  • електромонтери/ки;
  • електрослюсарі/ки;
  • зварювальники/ці;
  • фахівці з радіоелектроніки/ці;
  • мулярі/ки;
  • штукатури/ниці;
  • сантехніки/ні;
  • електрики/ні.
У МОН зазначають, що багато людей після короткострокового навчання за цими напрямами швидко знаходять роботу.

Як скористатися

Близько третини учасників/ць програми використовують ваучер для здобуття нової професії. Найчастіше це ветерани/ки та внутрішньо переміщені особи.
Ще приблизно третина учасників/ць обирає підвищення кваліфікації або навчання на наступному освітньому рівні. Зокрема, кожен четвертий/та використовує ваучер для вступу до магістратури на контрактній формі навчання.
За матеріалами:
Finance.ua
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