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Хто має пільги на проїзд у потягах

Особисті фінанси
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Хто має пільги на проїзд у потягах
Хто має пільги на проїзд у потягах
Деякі українці мають право на безкоштовний проїзд або значні знижки при купівлі квитків на залізничний транспорт.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Розмір пільги залежить від категорії громадян та сезону.
Для осіб з інвалідністю різного ступеня діють особливі умови придбання квитків. Вони можуть подорожувати залізницею за зниженими тарифами.
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Люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та їхні супровідники мають 50% знижки на проїзд. Пільга діє у період з 1 жовтня до 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок.
Особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидва боки («туди» і «назад»). Також вони отримують 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без ліміту на поїздки.
Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (в обидва боки) або раз на рік із 50% знижкою. Додатково для них діє сезонна знижка 50% з 1 жовтня до 15 травня.
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Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни (а також учасників бойових дій Другої світової війни віком від 85 років) отримують 50% знижки на одну поїздку «туди і назад» на рік суто під час супроводу. Таку ж знижку без обмежень вони мають із 1 жовтня до 15 травня.

Пільги для військових та їхніх родин

Держава забезпечує підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей під час залізничних поїздок.
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд в обидва боки раз на два роки або на одну поїздку на рік із 50% знижкою.
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Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців отримують 50% знижки на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій.
Пільга поширюється на вагони 1-го, 2-го та 3-го класів поїздів категорій «Інтерсіті+», «Інтерсіті», «Регіональний експрес» та «Регіональний».
За матеріалами:
Finance.ua
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