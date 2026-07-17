Хто має пільги на проїзд у потягах

Люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та їхні супровідники мають 50% знижки на проїзд. Пільга діє у період з 1 жовтня до 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок.
Особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидва боки («туди» і «назад»). Також вони отримують 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без ліміту на поїздки.
Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (в обидва боки) або раз на рік із 50% знижкою. Додатково для них діє сезонна знижка 50% з 1 жовтня до 15 травня.
Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни (а також учасників бойових дій Другої світової війни віком від 85 років) отримують 50% знижки на одну поїздку «туди і назад» на рік суто під час супроводу. Таку ж знижку без обмежень вони мають із 1 жовтня до 15 травня.
Пільги для військових та їхніх родин
Держава забезпечує підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей під час залізничних поїздок.
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд в обидва боки раз на два роки або на одну поїздку на рік із 50% знижкою.