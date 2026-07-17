Сезон відпусток: чому шукати роботу в липні вигідніше, ніж здається Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Перевірка резюме

Багато людей відкладають пошук роботи до осені, вважаючи, що влітку компанії майже не наймають нових працівників. Однак це один із найпоширеніших міфів, кажуть фахівці robota.ua. Насправді липень може стати одним із найбільш вдалих періодів для працевлаштування. Пояснюємо, чому так.

Чому варто шукати роботу саме в липні

Літній період має кілька переваг для кандидатів, які активно шукають нову роботу.

Менше конкурентів. Частина шукачів відкладає пошук до вересня, тому на вакансії надходить менше відгуків. Це підвищує шанси, що ваше резюме помітять.

Частина шукачів відкладає пошук до вересня, тому на вакансії надходить менше відгуків. Це підвищує шанси, що ваше резюме помітять. Компанії продовжують наймати. Попри сезон відпусток, бізнес не зупиняється. Роботодавці відкривають нові вакансії, замінюють працівників, які звільнилися, та формують команди для нових проєктів.

Попри сезон відпусток, бізнес не зупиняється. Роботодавці відкривають нові вакансії, замінюють працівників, які звільнилися, та формують команди для нових проєктів. Осінній найм починається влітку. Якщо компанія планує, щоб новий співробітник вийшов на роботу у вересні чи жовтні, пошук кандидатів вона часто розпочинає вже в липні.

Якщо компанія планує, щоб новий співробітник вийшов на роботу у вересні чи жовтні, пошук кандидатів вона часто розпочинає вже в липні. Є більше часу на підготовку. Поки конкуренція нижча, можна спокійніше пройти співбесіди, доопрацювати резюме та підготуватися до старту роботи.

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Якщо роботодавець не відповідає одразу

У липні процес найму може тривати довше, адже частина HR-фахівців, рекрутерів або керівників перебуває у відпустках. Тому кілька днів без відповіді не означають, що кандидату відмовили.

У такій ситуації фахівці радять:

не сприймати мовчання як відмову;

через 7−10 робочих днів ввічливо уточнити статус розгляду резюме;

паралельно відгукуватися на інші вакансії;

використати час очікування для оновлення портфоліо, підготовки до співбесід або вивчення нових навичок.

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Як зробити резюме помітнішим

У літній період роботодавці особливо цінують кандидатів, які швидко демонструють свою відповідність вакансії.

Щоб підвищити шанси на запрошення, варто:

адаптувати резюме під кожну вакансію, акцентуючи увагу на потрібних навичках і досвіді;

показувати конкретні результати, а не лише перелік обов’язків. Наприклад, вказувати, на скільки вдалося збільшити продажі чи скоротити витрати;

подбати про зрозумілу структуру, щоб рекрутер міг швидко знайти ключову інформацію;

зазначити можливу дату виходу на роботу, якщо ви не можете розпочати одразу.

Експерти наголошують: пошук роботи потребує системності у будь-яку пору року. А влітку найбільшу перевагу отримують ті кандидати, які не відкладають цей процес до осені та продовжують активно відгукуватися на вакансії.

Раніше ми повідомляли, що відсутність відповідей від роботодавця — це не випадковість. Якщо ви надсилаєте резюме й у відповідь отримуєте лише тишу, це не означає, що вам просто не щастить. Можливо, ви припускаєтеся типових помилок, через які рекрутери мовчать. Детально про 7 помилок у резюме, через які ви не отримуєте фідбек від роботодавця — читайте тут.

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