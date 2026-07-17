Працівникам культури з 2027 року підвищать оклади на 70% Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Для окремих категорій працівників оклади зростуть на 40%

Із 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій працівників, посадові оклади яких встановлюються із застосуванням коефіцієнтів підвищення, передбачено окремі механізми збільшення оплати праці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

Для окремих категорій працівників оклади зростуть на 40%

Для працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, посадові оклади яких встановлено із застосуванням коефіцієнтів підвищення до 1,3 включно, з 1 січня 2027 року оклади збільшаться на 40%.

Як зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури України Тетяна Бережна, уряд розпочинає реформу оплати праці у сфері культури.

За її словами, команда Міністерства культури протягом пів року працювала над рішеннями щодо підвищення оплати праці, а наступним етапом стане перехід до сучасної, справедливої та прозорої моделі винагороди.

Вона також наголосила, що розвиток кадрового потенціалу є одним із ключових завдань для збереження фахівців у сфері культури та підвищення престижності професії.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак зазначила, що підвищення посадових окладів працівників культури є початком комплексної реформи оплати праці у всій бюджетній сфері.

За її словами, метою реформи є формування сучасних принципів оплати праці, які забезпечать справедливу винагороду, конкурентоспроможність бюджетних професій та ефективне використання бюджетних коштів.

Регіони мають забезпечити виконання рішення

Кабінет Міністрів доручив обласним та Київській міській державним адміністраціям, а також військовим адміністраціям забезпечити виконання постанови у закладах культури, що належать до сфери їхнього управління.

Органам місцевого самоврядування уряд рекомендував здійснювати виплату заробітної плати за новими правилами та розробити заходи для підвищення ефективності роботи мережі закладів культури, щоб спрямовувати вивільнені кошти на підвищення оплати праці працівників.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабмін розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кошти спрямовано до бюджетів 24 областей. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

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