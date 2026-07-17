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Жінки в Україні використовують ШІ частіше за чоловіків — опитування

Особисті фінанси
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Жінки активніше інтегрують ШІ у повсякденну діяльність
Жінки активніше інтегрують ШІ у повсякденну діяльність
В Україні технології штучного інтелекту у професійній діяльності та навчанні частіше використовують жінки, ніж чоловіки. Серед жінок про використання таких інструментів повідомили 69% опитаних, тоді як серед чоловіків цей показник становить 59%.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».
Загалом серед опитаних, які наразі працюють або навчаються, ШІ (як-от ChatGPT, Gemini, Copilot тощо) використовують 64% українців. Натомість 36% зазначили, що поки не залучають сервіси ШІ до виконання своїх регулярних завдань на роботі чи у навчанні.
ШІ у роботі та навчанні використовують майже дві третини українців
ШІ у роботі та навчанні використовують майже дві третини українців, www.slovoidilo.ua

Жінки активніше інтегрують ШІ у повсякденну діяльність

Жінки помітно частіше інтегрують ШІ у свою повсякденну діяльність. Так, 69% респонденток заявили, що уже використовують такі інструменти. Серед чоловіків користувачів технологією менше аж на 10% (при загальному показнику 64%). Відповідно, чоловіки суттєво частіше зазначають, що не залучають ШІ до своїх завдань — 41% проти 31% у жінок.
Цікаво, що найвища залученість до використання технологій фіксується одночасно у двох вікових категоріях — серед наймолодшої групи (18−29 років) та зрілої групи (45−54 роки): по 69% опитаних у цих групах активно застосовують ШІ. Натомість старше покоління передбачувано декларує нижчий рівень використання — 42% із них взагалі не використовують ШІ.

Регіональний розподіл

Справжнім лідером із впровадження штучного інтелекту у щоденну роботу чи навчання став Східний регіон, де зафіксовано максимум — 76% опитаних підтвердили використання таких інструментів, а рівень відмови є мінімальним і становить лише 24%.
Також високу цифровізацію демонструють респонденти в Центральному регіоні (71%).
Натомість найменш залученими виявилися опитані із Заходу: майже половина з них (47%) зазначили, що не використовують ШІ у своїй роботі чи навчанні.
Найвищий рівень використання ШІ зафіксували на Сході України
Найвищий рівень використання ШІ зафіксували на Сході України, www.slovoidilo.ua
За матеріалами:
Слово і Діло
ШІРоботаТехнології
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