Яку доплату до пенсії більше не виплачуватимуть Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Яку доплату до пенсії більше не виплачуватимуть

Доплату до пенсійних виплат більше не надаватимуть почесним донорам України.

Пенсійний фонд повідомляє, що 26 січня 2026 року втратили чинність деякі положення Закону № 931 , який встановлює пільги за здачу крові.

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Після зазначеної дати скасовано надбавку до пенсії для донорів у розмірі 10% від базового прожиткового мінімуму.

Раніше завдяки цій доплаті українці могли збільшити пенсію на 321 гривню щомісяця.

Важливо зазначити, що надбавка донорам більше не виплачуватиметься тим, хто отримав цей статус після 26 січня. Тобто всі нові Почесні донори більше не отримуватимуть доплату, але для старих вона збережеться. Нагадаємо, що для отримання такого звання потрібно хоча б сорок разів здати цільну кров або шістдесят разів — плазму.

Таким чином, до переліку тих, кому в Україні надається надбавка до пенсії за здачу крові, увійдуть ті, хто вже отримав статус Почесного донора до 25 січня 2026 року включно. Їм продовжуватимуть нараховувати доплату за старими правилами.

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