0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку доплату до пенсії більше не виплачуватимуть

Особисті фінанси
271
Яку доплату до пенсії більше не виплачуватимуть
Яку доплату до пенсії більше не виплачуватимуть
Доплату до пенсійних виплат більше не надаватимуть почесним донорам України.
Пенсійний фонд повідомляє, що 26 січня 2026 року втратили чинність деякі положення Закону № 931, який встановлює пільги за здачу крові.
Після зазначеної дати скасовано надбавку до пенсії для донорів у розмірі 10% від базового прожиткового мінімуму.
Раніше завдяки цій доплаті українці могли збільшити пенсію на 321 гривню щомісяця.
Читайте також
Важливо зазначити, що надбавка донорам більше не виплачуватиметься тим, хто отримав цей статус після 26 січня. Тобто всі нові Почесні донори більше не отримуватимуть доплату, але для старих вона збережеться. Нагадаємо, що для отримання такого звання потрібно хоча б сорок разів здати цільну кров або шістдесят разів — плазму.
Таким чином, до переліку тих, кому в Україні надається надбавка до пенсії за здачу крові, увійдуть ті, хто вже отримав статус Почесного донора до 25 січня 2026 року включно. Їм продовжуватимуть нараховувати доплату за старими правилами.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems