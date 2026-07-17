Доплата за інтенсивність праці: хто може отримати та як її нараховують Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Доплата за інтенсивність праці

Працівники можуть отримувати не лише посадовий оклад і премії, а й додаткові стимулюючі виплати. Однією з них є доплата за інтенсивність праці. Її призначають за підвищене навантаження, складні умови роботи або високу результативність.

Що таке доплата за інтенсивність праці

У законодавстві немає чіткого визначення поняття «інтенсивність праці». Зазвичай під ним розуміють рівень навантаження на працівника: обсяг роботи, темп її виконання, відповідальність, фізичне чи розумове напруження.

Якщо працівник виконує більше завдань, працює у складніших умовах або забезпечує вищу ефективність роботи, роботодавець може встановити йому доплату.

Водночас варто розрізняти:

доплату за інтенсивність праці — компенсацію за підвищене навантаження чи роботу понад звичайний обсяг;

— компенсацію за підвищене навантаження чи роботу понад звичайний обсяг; надбавку — заохочення за професіоналізм, якість роботи або досягнення.

Обидві виплати можуть бути передбачені колективним договором, положенням про оплату праці чи галузевими нормативними документами.

Також експерти наголошують, що доплата за інтенсивність праці не є премією. Премія також може виплачуватися за високі результати роботи, однак порядок її нарахування визначається окремо.

Усі умови щодо доплат, надбавок і премій роботодавець зазвичай прописує в положенні про оплату праці або колективному договорі.

Хто може претендувати на доплату за інтенсивність праці

Доплату можуть отримувати працівники приватних підприємств, бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування та державні службовці, якщо це передбачено внутрішніми документами або законодавством.

Для окремих галузей такі виплати встановлені міжгалузевими угодами. Наприклад:

у сфері ЖКГ доплата становить 12% посадового окладу для низки професій, серед яких водії спецтехніки, електромонтери, дорожні робітники, сантехніки, озеленювачі, прибиральники виробничих приміщень та інші;

аналогічна 12-відсоткова доплата передбачена для окремих працівників агропромислового комплексу.

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Від чого залежить розмір доплати

Конкретних єдиних критеріїв закон не встановлює. Зазвичай роботодавці враховують:

обсяг і складність виконаної роботи;

темп роботи та рівень навантаження;

якість виконання завдань;

рівень відповідальності;

професійну кваліфікацію;

ефективність роботи працівника.

Для державних службовців окремими критеріями можуть бути якість підготовлених документів, дотримання строків виконання завдань та проявлена ініціативність.

При цьому встановлення доплати — це право роботодавця, а не його обов’язок. Вона може бути зменшена або скасована, якщо погіршилися результати роботи чи не виконуються визначені критерії.

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У більшості випадків доплату встановлюють за конкретний період або за результатами виконаної роботи. Постійною вона стає лише тоді, коли це прямо передбачено законодавством чи галузевими угодами.

Як розраховують доплату

Найчастіше її визначають як відсоток від посадового окладу.

Наприклад:

оклад 20 000 грн, доплата 15% — працівник додатково отримає 3 000 грн, а загальна зарплата становитиме 23 000 грн;

оклад 18 000 грн, надбавка 25% — розмір виплати складе 4 500 грн, а загальна зарплата — 22 500 грн.

Якщо працівник одночасно отримує кілька стимулюючих виплат, порядок їх поєднання визначається внутрішніми документами роботодавця.

Загалом критерії призначення доплати за інтенсивність праці не є однаковими для всіх підприємств. Саме роботодавець визначає умови, розмір і порядок її виплати, закріплюючи їх у колективному договорі або положенні про оплату праці.

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