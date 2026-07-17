Доплата за інтенсивність праці: хто може отримати та як її нараховують

Працівники можуть отримувати не лише посадовий оклад і премії, а й додаткові стимулюючі виплати. Однією з них є доплата за інтенсивність праці. Її призначають за підвищене навантаження, складні умови роботи або високу результативність.
У законодавстві немає чіткого визначення поняття «інтенсивність праці». Зазвичай під ним розуміють рівень навантаження на працівника: обсяг роботи, темп її виконання, відповідальність, фізичне чи розумове напруження.
Якщо працівник виконує більше завдань, працює у складніших умовах або забезпечує вищу ефективність роботи, роботодавець може встановити йому доплату.
доплату за інтенсивність праці — компенсацію за підвищене навантаження чи роботу понад звичайний обсяг;
надбавку — заохочення за професіоналізм, якість роботи або досягнення.
Обидві виплати можуть бути передбачені колективним договором, положенням про оплату праці чи галузевими нормативними документами.
Також експерти наголошують, що доплата за інтенсивність праці не є премією. Премія також може виплачуватися за високі результати роботи, однак порядок її нарахування визначається окремо.
Усі умови щодо доплат, надбавок і премій роботодавець зазвичай прописує в положенні про оплату праці або колективному договорі.
Хто може претендувати на доплату за інтенсивність праці
Доплату можуть отримувати працівники приватних підприємств, бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування та державні службовці, якщо це передбачено внутрішніми документами або законодавством.
Для окремих галузей такі виплати встановлені міжгалузевими угодами. Наприклад:
у сфері ЖКГ доплата становить 12% посадового окладу для низки професій, серед яких водії спецтехніки, електромонтери, дорожні робітники, сантехніки, озеленювачі, прибиральники виробничих приміщень та інші;
аналогічна 12-відсоткова доплата передбачена для окремих працівників агропромислового комплексу.
Якщо працівник одночасно отримує кілька стимулюючих виплат, порядок їх поєднання визначається внутрішніми документами роботодавця.
Загалом критерії призначення доплати за інтенсивність праці не є однаковими для всіх підприємств. Саме роботодавець визначає умови, розмір і порядок її виплати, закріплюючи їх у колективному договорі або положенні про оплату праці.