Укрпошта скасовує вимогу РНОКПП для частини платежів: що зміниться з 13 серпня
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Укрпошта змінює правила для частини платежів у своїх відділеннях. Від 13 серпня компанія не буде вимагати РНОКПП під час окремих операцій із готівкою, а наприкінці тижня — почне маскувати частину номера банківської картки під час оплати комунальних послуг.
РНОКПП не вимагатимуть під час окремих платежів
За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, компанія повідомила Національний банк про рішення трактувати відповідні вимоги регулятора як альтернативні.
«Сьогодні офіційним листом Укрпошта повідомила НБУ, що, посилаючись на публічну комунікацію з боку НБУ та на текст постанови НБУ, де був вибір „ТА/АБО“, Укрпошта робить вибір на користь громадян України і читає постанову саме як „АБО“», — написав Смілянський.
Після доопрацювання ІТ-систем та оформлення необхідних юридичних документів, з 13 серпня РНОКПП не вимагатимуть при оплаті готівкою:
комунальних послуг на суму до 5 000 грн, крім платежів за податки, де ідентифікація необхідна;
мобільного зв’язку;
поповнення банківської картки на суму до 5 000 грн.
Водночас під час оплати банківською карткою РНОКПП залишається обов’язковим відповідно до постанови НБУ, за винятком комунальних платежів.