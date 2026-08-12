Укрпошта скасовує вимогу РНОКПП для частини платежів: що зміниться з 13 серпня Сьогодні 13:03

Будівля Укрпошти у Києві, www.dw.com

Укрпошта змінює правила для частини платежів у своїх відділеннях. Від 13 серпня компанія не буде вимагати РНОКПП під час окремих операцій із готівкою, а наприкінці тижня — почне маскувати частину номера банківської картки під час оплати комунальних послуг.

РНОКПП не вимагатимуть під час окремих платежів

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, компанія повідомила Національний банк про рішення трактувати відповідні вимоги регулятора як альтернативні.

«Сьогодні офіційним листом Укрпошта повідомила НБУ, що, посилаючись на публічну комунікацію з боку НБУ та на текст постанови НБУ, де був вибір „ТА/АБО“, Укрпошта робить вибір на користь громадян України і читає постанову саме як „АБО“», — написав Смілянський.

Після доопрацювання ІТ-систем та оформлення необхідних юридичних документів, з 13 серпня РНОКПП не вимагатимуть при оплаті готівкою:

комунальних послуг на суму до 5 000 грн, крім платежів за податки, де ідентифікація необхідна;

мобільного зв’язку;

поповнення банківської картки на суму до 5 000 грн.

Водночас під час оплати банківською карткою РНОКПП залишається обов’язковим відповідно до постанови НБУ, за винятком комунальних платежів.

Частину номера банківської картки маскуватимуть

Ще одна зміна стосуватиметься оплати комунальних послуг банківською карткою.

Укрпошта планує маскувати частину номера картки платника, щоб не відображати повні платіжні реквізити. Компанія очікує на завершення необхідних технічних змін і планує запровадити це з кінця тижня.

За словами Смілянського, Укрпошта отримала відповідний лист від міжнародних платіжних систем, тому зміна має відповідати міжнародним правилам.

Чому Укрпошта змінила вимоги

Смілянський зазначив, що попередні вимоги були запроваджені після перевірки НБУ та виконання плану дій за її результатами. За його словами, через це компанія втратила мільйони гривень прибутку.

Укрпошта також звернулася до НБУ з проханням дозволити оприлюднити результати перевірки, щоб пояснити, чому раніше компанія запровадила відповідні вимоги.

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