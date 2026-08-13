Українці задекларували понад 323 млрд грн доходів: скільки податків сплатять
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За сім місяців 2026 року українці подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи. У них громадяни задекларували 323,9 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році. Це на 16 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість поданих декларацій також зросла на 5 тис. порівняно із січнем-липнем 2025 року.
У ДПС нагадали, що декларація може бути підставою не лише для сплати податків, а й для часткового повернення коштів із бюджету. Громадяни можуть скористатися податковою знижкою, якщо протягом року здійснювали витрати, які дають право на її отримання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на звіт Світового банку писав, що в 2025 році за межею бідності жили 41,6% українців. Порівняно з 2021 роком рівень бідності фактично подвоївся. Зростання вартості життя стало одним із факторів погіршення фінансового становища домогосподарств. У IV кварталі 2025 року близько 70% сімей заявили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.