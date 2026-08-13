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Українці задекларували понад 323 млрд грн доходів: скільки податків сплатять

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Українці задекларували 323,9 млрд грн доходів за 7 місяців
Українці задекларували 323,9 млрд грн доходів за 7 місяців
За сім місяців 2026 року українці подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи. У них громадяни задекларували 323,9 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році. Це на 16 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість поданих декларацій також зросла на 5 тис. порівняно із січнем-липнем 2025 року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Скільки податків задекларували українці

За результатами декларування громадяни визначили до сплати до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,6 млрд грн військового збору.
Податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн задекларували 1 025 громадян. Із них 72 особи визначили до сплати понад 10 млн грн, а ще 8 громадян — понад 100 млн грн.
Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував житель Києва — 760,7 млн грн.
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У ДПС нагадали, що декларація може бути підставою не лише для сплати податків, а й для часткового повернення коштів із бюджету. Громадяни можуть скористатися податковою знижкою, якщо протягом року здійснювали витрати, які дають право на її отримання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на звіт Світового банку писав, що в 2025 році за межею бідності жили 41,6% українців. Порівняно з 2021 роком рівень бідності фактично подвоївся. Зростання вартості життя стало одним із факторів погіршення фінансового становища домогосподарств. У IV кварталі 2025 року близько 70% сімей заявили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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