Українці задекларували понад 323 млрд грн доходів: скільки податків сплатять Сьогодні 16:33

Українці задекларували 323,9 млрд грн доходів за 7 місяців

За сім місяців 2026 року українці подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи. У них громадяни задекларували 323,9 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році. Це на 16 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість поданих декларацій також зросла на 5 тис. порівняно із січнем-липнем 2025 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Скільки податків задекларували українці

За результатами декларування громадяни визначили до сплати до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,6 млрд грн військового збору.

Податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн задекларували 1 025 громадян. Із них 72 особи визначили до сплати понад 10 млн грн, а ще 8 громадян — понад 100 млн грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував житель Києва — 760,7 млн грн.

У ДПС нагадали, що декларація може бути підставою не лише для сплати податків, а й для часткового повернення коштів із бюджету. Громадяни можуть скористатися податковою знижкою, якщо протягом року здійснювали витрати, які дають право на її отримання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на звіт Світового банку писав , що в 2025 році за межею бідності жили 41,6% українців. Порівняно з 2021 роком рівень бідності фактично подвоївся. Зростання вартості життя стало одним із факторів погіршення фінансового становища домогосподарств. У IV кварталі 2025 року близько 70% сімей заявили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

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