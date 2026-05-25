Укрпошта підвищить зарплати водіям до 65 тисяч гривень

Компанія продовжує набір працівників для роботи на нових магістральних автомобілях
З 1 червня 2026 року заробітна плата водіїв магістральних маршрутів Укрпошти зросте до 65 тис. грн.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, компанія продовжує набір працівників для роботи на нових магістральних автомобілях, які використовують для перевезення посилок між регіонами.
«Ми знаємо, що деякі приватні компанії платять більше, але ця зарплата — за роботу згідно з правилами безпеки, а не по 16 годин на день», — зазначив Смілянський.
Він додав, що працівники також отримують соціальні гарантії, зокрема оплачувані відпустки, лікарняні та інші види соціального захисту.

Кого ще шукає компанія

Окрім водіїв, компанія також шукає спеціалістів у сфері ІТ, мережевої інфраструктури та інших напрямках.
Актуальні вакансії компанії доступні за посиланням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що «Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури, а не через статус державної компанії. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток. Підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних співробітників.
