Скільки коштуватиме випускний у 2026 році (інфографіка)

Особисті фінанси
34 300 грн - середня вартість випускного у 2026 році, Фото: magnific
Підготовка до прощання зі школою у 2026 році в Україні продовжує дорожчати. Проте батьки та випускники відмовляються від великих витрат на святкування, натомість віддаючи перевагу довгостроковим спогадам і практичності.
Про це йдеться у дослідженні «Випускні 2026: пошукові тренди та математика свята» від Emporium.

Скільки коштує випускний у 2026 році

Середня вартість підготовки до випускного у 2026 році становить близько 34 300 грн. Для порівняння, у 2025 році ця сума складала 27 350 грн. Таким чином, за рік сума витрат на святкування зросла приблизно на 25,4%.
Найбільше за рік подорожчали:
  • макіяж і зачіска — на 37,5%;
  • оренда залів — приблизно на 30,8%;
  • аксесуари — на 28%;
  • взуття — на 26,7%;
  • сукні — на 25%.
Аналітики пояснюють це інфляцією, зростанням вартості оренди та професійної косметики, а також подорожчанням логістики.
Скільки коштує шкільний випускний у 2026 році, Інфографіка: Emporium

Вартість випускного по регіонам

Найдорожче святкування випускного обійдеться у Києві та Львові. У цих містах середній бюджет на одну людину становить 28−35 тис. грн через високі ціни на банкетні зали, послуги beauty-сфери та організацію заходів.
В обласних центрах (Полтава, Житомир, Вінниця тощо) витрати оцінюють у 18−24 тис. грн, де найбільшу частку бюджету займають банкет та оренда авто.
У прифронтових містах (Харків, Запоріжжя, Дніпро) святкування коштує приблизно 15−19 тис. грн. Витрати нижчі через «швидкі формати святкування». Часто батьки орендують компактні приміщення з укриттям замість звичних банкетних залів.
Найбюджетніші варіанти — у невеликих містах і селах через нижчі ціни на послуги та більше можливостей для святкування на відкритих майданчиках. У середньому бюджет на одну людину тут становить 9−13 тис. грн.
Вартість випускного по регіонам, Іфнографіка: Emporium

Нові формати святкування

Дослідження показує, що випускні поступово відходять від демонстративної розкоші та стають більш емоційними й змістовними. Замість гучних урочистостей випускники спрямовують кошти на благодійність або допомогу військовим.
Серед трендів 2026 року:
  • weekend-trip замість класичного банкету;
  • онлайн-квести для випускників, які перебувають у різних країнах;
  • благодійні заходи зі зборами на ЗСУ;
  • символічні подарунки школам замість дорогих презентів учителям.
За матеріалами:
Finance.ua
