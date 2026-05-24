Скільки коштуватиме випускний у 2026 році (інфографіка)

34 300 грн - середня вартість випускного у 2026 році

Підготовка до прощання зі школою у 2026 році в Україні продовжує дорожчати. Проте батьки та випускники відмовляються від великих витрат на святкування, натомість віддаючи перевагу довгостроковим спогадам і практичності.

Про це йдеться у дослідженні «Випускні 2026: пошукові тренди та математика свята» від Emporium.

Скільки коштує випускний у 2026 році

Середня вартість підготовки до випускного у 2026 році становить близько 34 300 грн. Для порівняння, у 2025 році ця сума складала 27 350 грн. Таким чином, за рік сума витрат на святкування зросла приблизно на 25,4%.

Найбільше за рік подорожчали:

макіяж і зачіска — на 37,5%;

оренда залів — приблизно на 30,8%;

аксесуари — на 28%;

взуття — на 26,7%;

сукні — на 25%.

Аналітики пояснюють це інфляцією, зростанням вартості оренди та професійної косметики, а також подорожчанням логістики.

Скільки коштує шкільний випускний у 2026 році

Вартість випускного по регіонам

Найдорожче святкування випускного обійдеться у Києві та Львові. У цих містах середній бюджет на одну людину становить 28−35 тис. грн через високі ціни на банкетні зали, послуги beauty-сфери та організацію заходів.

В обласних центрах (Полтава, Житомир, Вінниця тощо) витрати оцінюють у 18−24 тис. грн, де найбільшу частку бюджету займають банкет та оренда авто.

У прифронтових містах (Харків, Запоріжжя, Дніпро) святкування коштує приблизно 15−19 тис. грн. Витрати нижчі через «швидкі формати святкування». Часто батьки орендують компактні приміщення з укриттям замість звичних банкетних залів.

Найбюджетніші варіанти — у невеликих містах і селах через нижчі ціни на послуги та більше можливостей для святкування на відкритих майданчиках. У середньому бюджет на одну людину тут становить 9−13 тис. грн.

Вартість випускного по регіонам

Нові формати святкування

Дослідження показує, що випускні поступово відходять від демонстративної розкоші та стають більш емоційними й змістовними. Замість гучних урочистостей випускники спрямовують кошти на благодійність або допомогу військовим.

Серед трендів 2026 року:

weekend-trip замість класичного банкету;

онлайн-квести для випускників, які перебувають у різних країнах;

благодійні заходи зі зборами на ЗСУ;

символічні подарунки школам замість дорогих презентів учителям.

