Що робити зі старим посвідченням водія, якщо вже замовили нове Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що після оформлення нового посвідчення водія користуватися старим документом уже неможливо, навіть якщо його знайшли після втрати.

Такі ситуації інколи трапляються: водій повідомляє про втрату посвідчення, звертається до сервісного центру МВС або замовляє новий документ онлайн, а згодом знаходить попереднє посвідчення.

Чому старе посвідчення стає недійсним

У МВС нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 340 особа може мати лише одне посвідчення водія, яке підтверджує право на керування транспортними засобами відповідних категорій.

Після оформлення нового посвідчення попередній документ автоматично отримує статус недійсного. Його необхідно здати до сервісного центру МВС для подальшого знищення.

У відомстві пояснюють, що така процедура потрібна для уникнення дублювання документів та підтримання актуальної інформації в Єдиному державному реєстрі МВС.

У сервісних центрах МВС наголошують, що після втрати або викрадення посвідчення водія інформація про це вноситься до реєстру, а документ отримує статус недійсного. Після цього оформлюється нове посвідчення водія, яке і є чинним документом для керування транспортними засобами.

Де можна відновити посвідчення водія

Замовити відновлення посвідчення водія у разі втрати або викрадення можна:

у будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

у застосунку та на порталі Дія.

У Головному сервісному центрі МВС радять уважно перевіряти наявність документів перед оформленням нового посвідчення. Однак якщо новий документ уже виготовлено — саме він є єдиним чинним посвідченням водія.

