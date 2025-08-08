Місцеві бюджети отримали більше коштів: надходження зросли на 18% — Finance.ua

Місцеві бюджети отримали більше коштів: надходження зросли на 18% Сьогодні 19:34 — Казна та Політика

Місцеві бюджети отримали більше коштів: надходження зросли на 18%

За 7 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів склали понад 280 млрд грн. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це на повідомила очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Понад 58,6% загальної суми надходжень — податок на доходи фізичних осіб. Загалом надійшло 164,2 млрд грн (+19,3% до факту 2024 року)», — зазначила вона.

Серед основних джерел наповнення місцевих бюджетів також:

єдиний податок — 45,8 млрд грн (+12,5% до січня — липня 2024 року);

податок на прибуток підприємств — 18,6 млрд грн (+20,1%);

податок на майно — 33,2 млрд грн (+16,3%);

акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) — 1,4 млрд грн (+50,5%);

туристичний збiр — 178 млн грн (+35,7%);

екологічний податок — 787,0 млн грн (+3,6 відс.).

Податкова працює над удосконаленням аналітичних інструментів

Як зазначили у пресслужбі, податкове навантаження є одним із головних питань для бізнесу. ДПС використовує цей показник використовується у комплексі з іншими, щоб аналізувати й визначати нетипові змінм у поведінці платника порівняно з аналогічними у відповідній галузі. Наприклад, аграрній, легкій промисловості, оптовій торгівлі тощо.

«Це справедливий орієнтир як сплачують інші в цій же сфері та який враховує реалії бізнесу. Наразі ДПС працює над удосконаленням аналітичних інструментів для зосередження уваги на платниках із значними ризиками», — розповіла в. о. Голови ДПС.

Щодо мораторію на перевірки, то, як наголосила Леся Карнаух, увага ДПС концентруватиметься на тих випадках, де є значні ризики. Не буде жодних несподіваних візитів або звернень. Кожен, хто працює сумлінно, не відчуватиме на собі тиску.

За словами Карнаух, бізнес все частіше наголошує на підвищенні сервісу та якісних цифрових інструментах. Є запит на прозорість, автоматизацію та спрощення процесів, щоб мінімізувати людський фактор та зменшити паперову тяганину.

«Вже активно тестуємо Е-аудит. До цього процесу вже долучилися 45 платників податків, які сформували та подали 450 SAF-T-файлів. Наразі це великі платники податків. Збираємо всі пропозиції та зауваження, щоб це був максимально ефективний інструмент, який спростить життя бізнесу. Плануємо повноцінно запустити його вже наприкінці цього року», — акцентувала очільниця ДПС.

Блокування податкових накладних та виведення з ризиків. З початку року обидва ці показники скоротили вдвічі і ДПС працює над їх подальшим зменшенням. Кількість заблокованих податкових накладних скоротилася з 0,76% до 0,36−0,4% по Україні, кількість тих суб’єктів, які в ризиках, — з 27 тис. до 13,3 тис.

Це результат як зміни підходу, так і роботи консультаційних центрів з питань функціонування СМКОР. Бо кожен платник має розуміти чіткий алгоритм дій у випадку таких проблем.

