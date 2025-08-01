Податкова перевиконала план надходжень до бюджету — Finance.ua

Податкова перевиконала план надходжень до бюджету
Державна податкова служба України вже сьомий місяць поспіль перевиконує план надходжень до бюджету.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Завдяки кожному з платників податків у липні забезпечено +9,9 млрд грн понад план (+12,5% до плану).
«Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 89,3 млрд грн (+37,1% до липня 2024 року). За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд (+10,6%)», — додала вона.
Основні показники липня:
- ПДФО — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);
- ПДВ — 27,0 млрд грн (+5,1%);
- Податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).
Показники січня — липня 2025 року:
- надходження: 736,4 млрд грн;
- перевиконання показника січня — липня 2024 року: +24,1%.
Ще одна позитивна тенденція. Стабільне відшкодування ПДВ протягом 7 місяців цього року. У липні — 15,3 млрд грн, за 7 місяців — 101,5 млрд грн (+21,4% до факту 2024 року).
Карнаух подякувала всім, хто сплачує податки.
«Разом з кожним платником працюємо над збільшенням фінансового ресурсу для оборони країни та забезпеченням стабільного функціонування нашої держави. Це наша спільна відповідальність», — додала в. о. голови ДПС.
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