Податкова перевиконала план надходжень до бюджету — Finance.ua

Податкова перевиконала план надходжень до бюджету Сьогодні 13:36 — Казна та Політика

Податкова перевиконала план надходжень до бюджету

Державна податкова служба України вже сьомий місяць поспіль перевиконує план надходжень до бюджету.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Завдяки кожному з платників податків у липні забезпечено +9,9 млрд грн понад план (+12,5% до плану).

«Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 89,3 млрд грн (+37,1% до липня 2024 року). За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд (+10,6%)», — додала вона.

Основні показники липня:

ПДФО — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);

ПДВ — 27,0 млрд грн (+5,1%);

Податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).

Показники січня — липня 2025 року:

надходження: 736,4 млрд грн;

перевиконання показника січня — липня 2024 року: +24,1%.

Ще одна позитивна тенденція. Стабільне відшкодування ПДВ протягом 7 місяців цього року. У липні — 15,3 млрд грн, за 7 місяців — 101,5 млрд грн (+21,4% до факту 2024 року).

Карнаух подякувала всім, хто сплачує податки.

«Разом з кожним платником працюємо над збільшенням фінансового ресурсу для оборони країни та забезпеченням стабільного функціонування нашої держави. Це наша спільна відповідальність», — додала в. о. голови ДПС.

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