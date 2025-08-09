Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС — Finance.ua

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС

Рада Європейського Союзу схвалила 3,2 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Це — регулярний транш, передбачений в рамках Pillar I за інструментом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи», — прокоментувала рішення ЄС прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона висловила вдячність данському головуванню за чітку підтримку.

«Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», — наголосила Свириденко.

Відповідно до вимог Ради ЄС до кінця першого кварталу 2025 року було передбачено реформаційні кроки, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Куди спрямують кошти

Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Скільки коштів Україна вже отримала в рамках програми Ukraine Facility

Загалом до держбюджету вже надійшло 19,6 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучено.

«Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України — 53,5 млрд євро за понад три роки», — сказано в повідомленні.

