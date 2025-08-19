Реформа житлового кредитування: що передбачається — Finance.ua

Реформа житлового кредитування: що передбачається Сьогодні 21:33 — Нерухомість

Реформа житлового кредитування: що передбачається

Уряд змінює правила гри на ринку житлового кредитування. Що це означає для українців, які мріють про власне житло, і як це все буде працювати? Finance.ua розібрався у статті:

За словами бренд та бізнес директора ЛУН Дениса Суділковського, «житло дороге майже всюди в розвиненому світі. Головним інструментом підвищення його доступності є іпотечний ринок.

В Європі, в більшості випадків, навіть дивно купувати житло за 100% вартості, тому що:

Мало хто здатний заробити таку суму швидше, ніж за десятки років. Іпотечні програми частково компенсує держпідтримка.

В ЄС є звичним цими програмами спонукати молодь заводити сімʼї та народжувати дітей.

В Україні надзвичайні результати показала єОселя. 30 млрд грн виданих кредитів. Це +18 тис. людей з власним житлом. Програма дуже популярна, «черга» шалена. Але підтримка передбачена лише для ВПО, які втратили житло, військових, медиків та науковців.

Тож, логічним продовженням стає Національна стратегія розвитку іпотечного кредитування. За дослідженням ЛУН, такі програми представлені у більшості країн Європи і, в першу чергу, орієнтовані на молодь. Окремою частиною їхньої стратегії є стимуляція народжуваності, так, наприклад, сімʼям з дітьми зменшують іпотечний відсоток.

В українських реаліях, коли внаслідок воєнних злочинів зруйновано понад 10% житлового фонду країни, коли мільйони людей були змушені виїхати в більш безпечні міста, розвиток іпотеки може допомогти в розв’язанні актуальних проблем з житлом.

Чого як раніше не користуватися звичними пропозиціями банків

Через війну перед потенційними кредиторами постали питання:

Страхування житла від воєнних ризиків. Гарантій та часткових компенсацій ставок від держави для економічної привабливості іпотеки. Регуляції прав кредиторів і вирішення проблемної заборгованості.

Чого не орендувати житло? Чого вирішують саме купувати?

Ціни на оренду активно зростають. Особливо помітно це у містах, віддалених від фронту і з достатньою кількістю робочих місць, тобто у привабливих для економічно активного населення, яке, потенційно, цілком може зацікавитись придбанням власного житла.

