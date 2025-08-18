Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах — Finance.ua

Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах
У Карпатах фіксують зростання цін на нерухомість. Однак вони відчутно відрізняються залежно від місця розташування житла.
Про це розповідає бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський виданню «РБК-Україна».
Чи змінилися ціни на житло в Карпатах
За словами Дениса Суділковського, Карпатський регіон показав зростання цін. В Івано-Франківській й Чернівецькій областях середня вартість помешкань за рік зросла на понад 20%.
Великий попит на житло пояснюється декількома чинниками:
- внутрішній туризм;
- релокація;
- загальний інтерес до заміського життя.
Ціни на будинки в горах відрізняються залежно від їхнього місця розташування. Наприклад, ті, які продають ближче до курортів, коштують до сотень тисяч доларів. Якщо ж дім розташований у віддалених селах, то він значно доступніший в ціні.
Бізнес-директор ЛУН підсумував, що Карпати стали привабливим напрямком для інвесторів та переселенців.
Найвищі ціни на житло в Карпатах
Найбільші ціни нині фіксують у популярних туристичних локаціях. До таких належать Поляниця (Буковель), Яремче, Верховина, Татарів і Східниця. Вартість нерухомості там варіюється від 100 до 400 тисяч доларів.
У менш відомих селах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей житло можна придбати за ціною від 10 до 20 тисяч доларів.
