Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах — Finance.ua

Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах

У Карпатах фіксують зростання цін на нерухомість. Однак вони відчутно відрізняються залежно від місця розташування житла.

Про це розповідає бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський виданню «РБК-Україна».

Чи змінилися ціни на житло в Карпатах

За словами Дениса Суділковського, Карпатський регіон показав зростання цін. В Івано-Франківській й Чернівецькій областях середня вартість помешкань за рік зросла на понад 20%.

Великий попит на житло пояснюється декількома чинниками:

внутрішній туризм;

релокація;

загальний інтерес до заміського життя.

Ціни на будинки в горах відрізняються залежно від їхнього місця розташування. Наприклад, ті, які продають ближче до курортів, коштують до сотень тисяч доларів. Якщо ж дім розташований у віддалених селах, то він значно доступніший в ціні.

Бізнес-директор ЛУН підсумував, що Карпати стали привабливим напрямком для інвесторів та переселенців.

Найвищі ціни на житло в Карпатах

Найбільші ціни нині фіксують у популярних туристичних локаціях. До таких належать Поляниця (Буковель), Яремче, Верховина, Татарів і Східниця. Вартість нерухомості там варіюється від 100 до 400 тисяч доларів.

У менш відомих селах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей житло можна придбати за ціною від 10 до 20 тисяч доларів.

