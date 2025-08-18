Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах — Finance.ua
Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах

Нерухомість
У Карпатах фіксують зростання цін на нерухомість. Однак вони відчутно відрізняються залежно від місця розташування житла.
Про це розповідає бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський виданню «РБК-Україна».
Чи змінилися ціни на житло в Карпатах

За словами Дениса Суділковського, Карпатський регіон показав зростання цін. В Івано-Франківській й Чернівецькій областях середня вартість помешкань за рік зросла на понад 20%.
Великий попит на житло пояснюється декількома чинниками:
  • внутрішній туризм;
  • релокація;
  • загальний інтерес до заміського життя.
Ціни на будинки в горах відрізняються залежно від їхнього місця розташування. Наприклад, ті, які продають ближче до курортів, коштують до сотень тисяч доларів. Якщо ж дім розташований у віддалених селах, то він значно доступніший в ціні.
Бізнес-директор ЛУН підсумував, що Карпати стали привабливим напрямком для інвесторів та переселенців.

Найвищі ціни на житло в Карпатах

Найбільші ціни нині фіксують у популярних туристичних локаціях. До таких належать Поляниця (Буковель), Яремче, Верховина, Татарів і Східниця. Вартість нерухомості там варіюється від 100 до 400 тисяч доларів.
У менш відомих селах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей житло можна придбати за ціною від 10 до 20 тисяч доларів.

Довідка Finance.ua:

  • «Укрзалізниця» з 1 березня запустила потяг № 203/204 Дніпро — Ворохта. Це пов’язано з можливим попитом на подорожі в гори під час весняних канікул.
  • Кілька локацій в Карпатах де ви можете відпочити та відновити здоров"я завдяки прекрасній природі та термальним джерелам. Таких місць в Карпатах дуже багато, ми вибрали кілька для вас.
Інвестування в нерухомість — це вигідна стратегія для довгострокового прибутку. Допоможемо вам обрати найкращі об’єкти та оцінити потенціал ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
