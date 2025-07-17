В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото) — Finance.ua

В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото) 17.07.2025, 00:39 — Технології&Авто

В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)

В Україні з’явилася новинка від китайського автовиробника BYD — розкішний та надпотужний позашляховик Yangwang U8. Один із перших екземплярів помітили на дорогах Одеси.

BYD Yangwang U8 — це найдорожча модель бренду, яку наразі постачають в Україну неофіційно. Її вартість становить близько 9 мільйонів гривень. Автомобіль вражає своїм масивним 5,3-метровим кузовом із рубаними формами, а також надсучасними характеристиками. Зокрема, він оснащений спеціальними шинами, що дозволяють рухатися зі швидкістю до 120 км/год навіть у разі проколу.

Позашляховик пропонують у конфігураціях на п’ять або сім місць. Інтер’єр моделі вирізняється наявністю трьох екранів на передній панелі, що створює відчуття справжнього електронного кокпіту. Yangwang U8 доступний у двох версіях — електричній та плагін-гібридній. В Україну привезли саме гібрид: під капотом — 2,0-літровий бензиновий двигун і чотири електромотори, які разом видають потужність у 1196 кінських сил і 1280 Н∙м крутного моменту.

Вражає і динаміка: важкий позашляховик розганяється до 100 км/год усього за 3,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена 200 км/год. Завдяки батареї ємністю 49 кВт∙год авто може проїхати до 180 км лише на електротязі, а загальний запас ходу становить до 1000 км.

Окрему увагу заслуговують позашляхові можливості новинки. Герметичне днище дозволяє автомобілю плавати до 30 хвилин зі швидкістю 3 км/год. Пневмопідвіска забезпечує кліренс від 180 до 230 мм, а задні керовані колеса дають змогу розвертатися майже на місці або навіть рухатися боком.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.