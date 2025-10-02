Deutsche Bank попереджає: «бульбашка ШІ» тимчасово рятує економіку США, але це не триватиме довго
Інвестиційний сплеск у штучний інтелект сьогодні додає США зростання і відсуває ризик рецесії. Та без реальних доходів від ШІ-сервісів цей ефект швидко зійде нанівець, зазначає Deutsche Bank у новій записці для клієнтів.
Про висновки банку повідомляє TechSpot.
За словами Джорджа Саравелоса, керівника валютних досліджень Deutsche Bank, саме «будівельний бум» навколо дата-центрів і закупівлі обладнання для ШІ нині тримають статистику ВВП. Як тільки компанії сповільнять витрати на нові майданчики й сервери, внесок ШІ у зростання різко ослабне.
Deutsche Bank підкреслює: левову частку поточного ефекту дають не самі продукти ШІ, а люди й техніка, що будують інфраструктуру. Ринок застосунків і послуг на базі ШІ поки не показує стабільних і великих доходів. Це створює ризик «перекосу»: індекс S&P 500 нині наполовину рухається технологічними акціями — концентрація, яка робить ринок вразливим до будь-якого охолодження інвестицій у ШІ. На подібну «перевантаженість» технологіями раніше вказував і головний економіст Apollo Торстен Слек.
Ще один тривожний сигнал — розрахунки Bain & Co. Консультанти оцінюють, що до 2030 року, щоб окупати попит на обчислення для ШІ, індустрія має генерувати близько двох трильйонів доларів виручки на рік. За нинішніх бізнес-моделей утворюється прогалина приблизно у вісімсот мільярдів на глобальному рівні. Тобто обсяги витрат ростуть швидше, ніж гроші, які ШІ реально приносить.
Попри це, компанії продовжують оголошувати мегапроєкти з нарощування обчислювальних потужностей. TechSpot наводить приклад: Nvidia заявляла про інвестиції у сто мільярдів доларів у співпраці з OpenAI для розширення інфраструктури, а в OpenAI говорили про мережу нових дата-центрів. Всередині індустрії теж звучать застереження: СЕО OpenAI Сем Альтман визнає, що частина інвесторів поводиться нераціонально і зазнає втрат, тоді як очільник Baidu Робін Лі прогнозує, що «99% компаній із ярликом ШІ» не переживуть неминучого відкату.
Висновок Deutsche Bank простий і неприємний для ринку: поки економічний ефект дає переважно будівництво «заліза», США справді виглядають сильніше, ніж могли б без ШІ-хвилі. Але якщо витрати на інфраструктуру навіть трохи сповільняться, а дохідна частина від сервісів не підросте швидко, удар по зростанню буде відчутним — і для ринку праці, і для фондових індексів. Інакше кажучи, «подушка безпеки» з ШІ працює, та вона тимчасова.
Поділитися новиною
Також за темою
Deutsche Bank попереджає: «бульбашка ШІ» тимчасово рятує економіку США, але це не триватиме довго
Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто
Скільки коштує паркомісце: ТОП-10 міст з найдрожчими місцями в Україні
Позбавили права керування: як повернути водійське посвідчення
Український завод випустив нову автоцистерну (фото)
П’ятірка популярних авто, які за 20 років стануть класикою (фото)