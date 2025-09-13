Договір позики: як дати гроші в борг без ризиків Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Договір позики: як дати гроші в борг без ризиків

Передача коштів чи цінних речей у борг потребує належного оформлення домовленостей. Щоб захистити інтереси обох сторін, слід укласти договір позики — угоду, за якою позикодавець передає позичальнику гроші або речі, визначені родовими ознаками. Позичальник зобов’язується повернути таку ж суму або аналогічні речі.

У Міністерстві юстиції України розповідають , як дати в борг і не втратити гроші.

Зазначається, що договір позики вважається укладеним із моменту фактичної передачі коштів.

Договір позики укладається письмово, якщо сума перевищує 10-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, або позикодавцем є юридична особа (незалежно від суми).

Нотаріальне оформлення договору не обов’язкове, але за бажанням сторін правочин можна нотаріально посвідчити.

Оформлення розписки

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка про отримання коштів.

Що варто вказати у розписці:

дату та місце складання;

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адреси позичальника та позикодавця;

предмет позики та суму боргу. Якщо гроші — цифрами та прописом зазначити, в якому розмірі, та в якій валюті надається позика. Якщо речі — зазначити найменування, число, вагу, міру тощо;

термін і форму повернення;

умови передачі та санкції за порушення;

підписи сторін.

Відсотки за позикою

Розмір відсотків за позикою вказується у договорі. Якщо він не вказаний, застосовується облікова ставка НБУ.

Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

він укладений між фізичними особами на невелику суму (до 50 неоподатковуваних мінімумів);

не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Обов’язки позичальника

Позичальник зобов’язаний повернути суму позики або речі у встановлений строк. Якщо строк не визначено, повернення має відбутися протягом 30 днів після вимоги позикодавця.

Позика вважається поверненою після фактичної передачі речей або зарахування грошей на рахунок позикодавця.

Якщо позичальник не повернув позику вчасно, сплачується неустойка — нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати відсотків.

Також у випадку розстрочки, прострочення чергової частини дозволяє вимагати дострокового повернення залишку та відсотків.

Позичальник може спробувати оскаржити договір, заявивши, що гроші фактично не отримував.

Однак у разі письмового оформлення договору або розписки суд не прийме свідчення свідків, окрім випадків, коли правочин був укладений під примусом чи обманом.

