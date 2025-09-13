0 800 307 555
Найпоширеніші шахрайські схеми: як не потрапити у пастку

Особисті фінанси
42
Фейкові повідомлення, сумнівні інвестиційні проєкти чи фальшиві сайти — все це використовують кіберзлочинці, щоб заволодіти вашими коштами.
Про найпоширеніші шахрайські схеми розповідають фахівці «Фінкульту».

Блокування картки

Зловмисники телефонують чи надсилають SMS нібито від банку, вимагаючи повідомити PIN, CVV-код або підтвердити «особу» за допомогою коду.
Це робиться для того, щоб заволодіти доступом до рахунку.
Фейкові SMS і повідомлення у месенджерах

Шахраї розсилають повідомлення від імені родича чи знайомого з проханням позичити кошти.
Номер телефону — підроблений, а посилання для переказу веде на шахрайський сайт.

Сумнівні інвестиційні проєкти

Обіцяють високий прибуток за короткий час у криптовалюті чи акціях і переконують переказати гроші на підозрілий рахунок. У результаті кошти зникають.
«Компенсація від держави»

Шахраї створюють фальшиві сайти, які імітують офіційні портали, і пропонують ввести дані картки для отримання «компенсації» чи «допомоги».
Як захистити себе:
  • ніколи не повідомляйте особисті дані (PIN, CVV, пароль до інтернет-банкінгу) — банки цього не запитують телефоном чи SMS;
  • перевіряйте посилання і сайти — вводьте їх вручну, а не переходьте за посиланнями з повідомлень;
  • використовуйте офіційні застосунки банків і вмикайте двофакторну автентифікацію.

Схеми шахрайства в Інтернет-банкінгу. Як себе захистити

За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
