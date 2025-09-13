Найпоширеніші шахрайські схеми: як не потрапити у пастку Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Найпоширеніші шахрайські схеми: як не потрапити у пастку

Фейкові повідомлення, сумнівні інвестиційні проєкти чи фальшиві сайти — все це використовують кіберзлочинці, щоб заволодіти вашими коштами.

Про найпоширеніші шахрайські схеми розповідають фахівці «Фінкульту».

Блокування картки

Зловмисники телефонують чи надсилають SMS нібито від банку, вимагаючи повідомити PIN, CVV-код або підтвердити «особу» за допомогою коду.

Це робиться для того, щоб заволодіти доступом до рахунку.

Фейкові SMS і повідомлення у месенджерах

Шахраї розсилають повідомлення від імені родича чи знайомого з проханням позичити кошти.

Номер телефону — підроблений, а посилання для переказу веде на шахрайський сайт.

Сумнівні інвестиційні проєкти

Обіцяють високий прибуток за короткий час у криптовалюті чи акціях і переконують переказати гроші на підозрілий рахунок. У результаті кошти зникають.

Читайте також Шахрайство з криптовалютою: поліція назвала найпопулярніші схеми

«Компенсація від держави»

Шахраї створюють фальшиві сайти, які імітують офіційні портали, і пропонують ввести дані картки для отримання «компенсації» чи «допомоги».

Як захистити себе:

ніколи не повідомляйте особисті дані (PIN, CVV, пароль до інтернет-банкінгу) — банки цього не запитують телефоном чи SMS;

перевіряйте посилання і сайти — вводьте їх вручну, а не переходьте за посиланнями з повідомлень;

використовуйте офіційні застосунки банків і вмикайте двофакторну автентифікацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.