Боргів за штрафи ПДР в Україні стало в 2,5 раза більше з початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Боргів за штрафи ПДР в Україні стало в 2,5 раза більше з початку війни (інфографіка)

За перше півріччя у Єдиному реєстрі боржників зафіксували 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР. Хоча це менше, ніж торік, показник все ще на третину вищий, ніж у 2023 році.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Аналітики зауважують, кількість боргів зросла у 2,5 раза, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторнення.

Гендерний розподіл водіїв

За даними дослідження, зростає частка жінок, які вчасно не сплатити штраф за порушення ПДР.

Зокрема, протягом першого півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, а за аналогічний період 2025 року їхня частка зросла до 21%.

Водночас найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки 25−45 років — на них припадає 41% усіх проваджень.

Де найбільше боржників:

Київ — 12% або 43 654 провадження;

Дніпропетровщина — 36 879 або 10%;

Одещина 29 502 або 8%.

«Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків», — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, в Україні пропонують збільшити строки сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

Наразі порушники зобов’язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення — навіть на 1 день — закон вимагає подвоєної сплати.

