Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки — Finance.ua

Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки

Кабінет міністрів розширив перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).

У 2025 році пільги також надаватимуться:

реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;

дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

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