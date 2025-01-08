Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки — Finance.ua
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Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки

Особисті фінанси
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Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки
Уряд розширив перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки
Кабінет міністрів розширив перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Зазначається, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
У 2025 році пільги також надаватимуться:
  • реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;
  • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;
  • дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
  • звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;
  • батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
  • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
  • колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
  • депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.
Нагадаємо, у 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.
Українці, котрі в межах програми «Національний кешбек» накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні» можуть розрахуватися цими коштами за спожиту електроенергію.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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