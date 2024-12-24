Як розрахуватися Нацкешбеком або «Зимовою єПідтримкою» за електроенергію — Finance.ua

Як розрахуватися Нацкешбеком або «Зимовою єПідтримкою» за електроенергію
В Україні з вересня цього року діє програма «Національний кешбек». В межах програми українці можуть отримати фінансову компенсацію у розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва.
У компанії Yasno розповіли, як розрахуватися Нацкешбеком за електроенергію.
У компанії пояснили, що українці, котрі в межах програми «Національний кешбек», накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні» можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію.
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До 20 числа щомісяця варто здійснювати оплату за спожиту електроенергію.
Для оплати рахунка за електроенергію необхідно:
- Додайте картку «Національний кешбек» у мобільному застосунку/особистому кабінеті Yasno як основну для оплати за електроенергію та сплатіть рахунок.
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Якщо побутовий споживач ще не приєднався до програми і лише планує накопичувати кешбек, тоді потрібно зробити такі кроки:
- У мобільному застосунку банку (або безпосередньо у відділені), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми.
- Оформити спеціальну картку для отримання кешбеку.
- Купувати товари від українських виробників-учасників програми та накопичувати кешбек.
У Yasno додали, що сплатити за електроенергію можна, використавши 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». Для цього необхідно:
- обрати в онлайн-сервісах Yasno спосіб оплати «Карткою»;
- ввести дані своєї картки «Національного кешбеку».
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