Як розрахуватися Нацкешбеком або «Зимовою єПідтримкою» за електроенергію — Finance.ua

Як розрахуватися Нацкешбеком або «Зимовою єПідтримкою» за електроенергію Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як розрахуватися Нацкешбеком або «Зимовою єПідтримкою» за електроенергію

В Україні з вересня цього року діє програма «Національний кешбек». В межах програми українці можуть отримати фінансову компенсацію у розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва.

У компанії Yasno розповіли , як розрахуватися Нацкешбеком за електроенергію.

У компанії пояснили, що українці, котрі в межах програми «Національний кешбек», накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні» можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію.

До 20 числа щомісяця варто здійснювати оплату за спожиту електроенергію.

Для оплати рахунка за електроенергію необхідно:

Додайте картку «Національний кешбек» у мобільному застосунку/особистому кабінеті Yasno як основну для оплати за електроенергію та сплатіть рахунок.

Якщо побутовий споживач ще не приєднався до програми і лише планує накопичувати кешбек, тоді потрібно зробити такі кроки:

У мобільному застосунку банку (або безпосередньо у відділені), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Оформити спеціальну картку для отримання кешбеку. Купувати товари від українських виробників-учасників програми та накопичувати кешбек.

У Yasno додали, що сплатити за електроенергію можна, використавши 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». Для цього необхідно:

обрати в онлайн-сервісах Yasno спосіб оплати «Карткою»;

ввести дані своєї картки «Національного кешбеку».

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