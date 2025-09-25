Скільки коштів потрібно для життя у Болгарії Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Скільки коштів потрібно для життя у Болгарії

У Болгарії ціни на більшість категорій товарів та послуг (оренда житла, харчування, транспорт) на 40% нижчі за середні ціни в інших країнах Євросоюзу.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Перевагами для переїзду українців до Болгарії є схожість мов та менталітету, відносна близькість до нашої країни, європейський рівень освіти та можливість оселитися у курортних містечках поблизу Чорного моря. До того ж в Болгарії українська діаспора становить значну частку — є третьою за розміром етнічною меншістю та нараховує до 25 тис. українців.

Щодо цін, то вартість життя в цій країні в середньому на 46,9% вища, ніж в Україні. Водночас орендна плата в середньому на 33,0% вища. Загалом за місяць одна особа в середньому витрачає 610 євро без урахування оренди житла.

Розгляньмо детальніше вартість ключових товарів та послуг. Тут і далі публікуємо середні ціни, спираючись на дані Numbeo

Житло

Оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 400 євро, поза центром — 320 євро за місяць.

Оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 700 євро, поза центром — 520 євро за місяць.

Їжа

Хліб та крупи: буханець хліба — 0,90 євро, 1 кг рису — 3,50 євро;

молоко (1 літр) — 1,50 євро;

яйця (12 шт.) — 3 євро

м’ясо (1 кг): куряче філе — 7 євро, яловичина — 10,50 євро;

напої: пляшка води (1,5 л) — 0,60 євро, пляшка вина — 6 євро, пиво (0,5 л) — 0,90 євро.

Інші витрати

Кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 40 євро, МакМеню у МакДональдз — 7,70 євро, капучино — 2 євро.

Громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 0,80 євро, таксі 1 км — 0,60 євро.

Одяг: 1 пара джинсів — 50 євро, 1 літня сукня — 29 євро, кросівки — 81 євро, чоловіче шкіряне взуття — 84 євро.

Детальніше про найдешевші для життя країни Європи читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.