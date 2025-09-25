0 800 307 555
Скільки коштів потрібно для життя у Болгарії

Особисті фінанси
У Болгарії ціни на більшість категорій товарів та послуг (оренда житла, харчування, транспорт) на 40% нижчі за середні ціни в інших країнах Євросоюзу.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Перевагами для переїзду українців до Болгарії є схожість мов та менталітету, відносна близькість до нашої країни, європейський рівень освіти та можливість оселитися у курортних містечках поблизу Чорного моря. До того ж в Болгарії українська діаспора становить значну частку — є третьою за розміром етнічною меншістю та нараховує до 25 тис. українців.
Щодо цін, то вартість життя в цій країні в середньому на 46,9% вища, ніж в Україні. Водночас орендна плата в середньому на 33,0% вища. Загалом за місяць одна особа в середньому витрачає 610 євро без урахування оренди житла.
Розгляньмо детальніше вартість ключових товарів та послуг. Тут і далі публікуємо середні ціни, спираючись на дані Numbeo.

Житло

  • Оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 400 євро, поза центром — 320 євро за місяць.
  • Оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 700 євро, поза центром — 520 євро за місяць.

Їжа

  • Хліб та крупи: буханець хліба — 0,90 євро, 1 кг рису — 3,50 євро;
  • молоко (1 літр) — 1,50 євро;
  • яйця (12 шт.) — 3 євро
  • м’ясо (1 кг): куряче філе — 7 євро, яловичина — 10,50 євро;
  • напої: пляшка води (1,5 л) — 0,60 євро, пляшка вина — 6 євро, пиво (0,5 л) — 0,90 євро.

Інші витрати

  • Кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 40 євро, МакМеню у МакДональдз — 7,70 євро, капучино — 2 євро.
  • Громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 0,80 євро, таксі 1 км — 0,60 євро.
  • Одяг: 1 пара джинсів — 50 євро, 1 літня сукня — 29 євро, кросівки — 81 євро, чоловіче шкіряне взуття — 84 євро.

Детальніше про найдешевші для життя країни Європи читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
