Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень — Finance.ua

Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень Сьогодні 14:58 — Валюта

Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Нові заходи з валютної лібералізації набирають чинності з 21 грудня.

Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів

Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Бізнес зможе проводити відповідні операції за таких умов:

потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);

компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

«Такі зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу завдяки можливості безпосередньо закуповувати сировину», — пояснив регулятор.

Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок

НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом за яким є іноземне експортно-кредитне агентство / іноземна держава через уповноважену нею особу / іноземна особа, до складу учасників якої входить іноземна держава.

Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.

Уніфікація підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями

Додатково до наявних наразі можливостей НБУ актуалізував норми, що дають змогу українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями.

Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.

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Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної іноземної валюти за виконання низки умов, визначених у постанові НБУ.

Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок, натомість збільшать імовірність нових залучень капіталу в Україну.

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