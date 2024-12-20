Чи очікувати на зміцнення гривні: прогноз курсу долара у 2025 році — Finance.ua

Чи очікувати на зміцнення гривні: прогноз курсу долара у 2025 році Сьогодні 13:04 — Валюта

Чи очікувати на зміцнення гривні: прогноз курсу долара у 2025 році

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм економіст Олександр Бондаренко зазначив, що поступова девальвація гривні є частиною свідомої політики НБУ та Мінфіну.

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

Тому очікувати зміцнення гривні не варто. Тим більше, що в Україні зберігається дефіцит зовнішньої торгівлі на рівні 2−2,5 мільярди доларів щомісячно, ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. Це серйозна проблема для економіки, оскільки країна виробляє й продає за кордон менше, ніж купує. Така ситуація безпосередньо впливає на валютний курс», — пояснив Бондаренко. «Мінфін заклав у бюджет на 2025 рік курс валюти на рівні 43,5 гривні за долар, але його ще можуть переглянути й підвищити до 44 гривень.Тим більше, що в Україні зберігається дефіцит зовнішньої торгівлі на рівні 2−2,5 мільярди доларів щомісячно, ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. Це серйозна проблема для економіки, оскільки країна виробляє й продає за кордон менше, ніж купує. Така ситуація безпосередньо впливає на валютний курс», — пояснив Бондаренко.

За словами економіста, на курс гривні також впливають міжнародна фінансова допомога та бюджетний дефіцит.

«Ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, що створює додатковий тиск на гривню. У 2025 році можна очікувати подальшої девальвації гривні щодо долара та євро», — зазначив економіст.

«Слід враховувати, що здешевлення гривні вигідне Міністерству фінансів і Нацбанку. Україна має отримати понад 35 мільярдів доларів міжнародної допомоги наступного року. Ці кошти, здебільшого у доларах і євро, конвертують у гривню. Якщо курс становитиме 44 гривні за долар, це дозволить отримати більше гривневих надходжень для виплати зарплат бюджетникам, фінансування опалювального сезону та інших потреб. Таким чином, поступова девальвація гривні є частиною свідомої політики НБУ та Мінфіну», — наголосив Бондаренко.

Довідка Finance.ua:

Згідно з опитуванням НБУ, фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. Вони очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

Аналітики компанії ICU прогнозують, що до кінця року долар буде дорожчати. Там вважають ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/$ до кінця грудня.

Експерти семи неурядових аналітичних центрів прогнозують зростання курсу долара наприкінці 2024 року до 42,2 гривень. Середнє значення прогнозу на грудень 2025 року становить 45,7 грн/долар.

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