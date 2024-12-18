На Волл-стріт вважають, що долар подорожчає після інавгурації Трампа — Finance.ua

На Волл-стріт вважають, що долар подорожчає після інавгурації Трампа Сьогодні 09:02 — Валюта

На Волл-стріт вважають, що долар подорожчає після інавгурації Трампа

Американські аналітики з Волл-стріт роблять ставку на те, що долар США ще більше зросте після недавнього бурхливого зростання, навіть досягнувши паритету з євро, попри бажання новообраного президента Дональда Трампа ослабити валюту.

Про це пише Financial Times.

Більше половини всіх великих банків, опитаних Financial Times, включаючи Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS, прогнозують, що наступного року долар зростатиме й надалі.

Deutsche Bank очікує, що він досягне паритету по відношенню до євро в 2025 році.

Як наслідок, багато менеджерів фондів зневажливо ставляться до шансів Трампа послабити американську валюту, щоб допомогти вітчизняній промисловості, якою б не була його риторика.

Трамп тривалий час дотримувався думки, що сильний долар чинить надмірний тиск на економіку США, що призвело до спекуляцій щодо того, чи буде нова адміністрація намагатися його знизити.

«У нас велика валютна проблема», — сказав Трамп Bloomberg Businessweek у липні, вказуючи на міцність долара проти японської єни та китайського юаня.

«Це величезний тягар для наших компаній, які намагаються продавати трактори та інші речі в інші місця за межами цієї країни», — додав він.

Прихильність Трампа до слабшого долара проявилася в повній мірі під час його першого президентського терміну, коли він виступив проти того, що він вважав несправедливою валютною практикою інших країн. Його адміністрація навіть офіційно назвала Китай «валютним маніпулятором» на тлі торгової війни між двома країнами.

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Проте, як очікується, його програма та запропоноване зниження податків, а також плани щодо високих тарифів на імпорт із таких країн, як Мексика, Канада та Китай, можуть розпалити внутрішню інфляцію. Це може призвести до того, що ФРС довше буде підтримувати високі процентні ставки, що, у свою чергу, може залучити більше іноземного капіталу в доларові активи.

«Політика Трампа однозначно позитивна для долара», — сказав Аджай Раджадх’якша, керівник глобальних досліджень Barclays. Банк очікує, що курс долара трохи зміцниться до 1,04 долара за євро до кінця наступного року.

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