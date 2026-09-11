Dream, Retroville, River Mall: які ТРЦ працюватимуть під час «жовтої» тривоги у Києві Сьогодні 09:14 Не всі торгові центри Києва переходять на роботу відповідно до рівнів повітряної загрози

З 10 вересня київські торгові центри переходять на новий режим роботи під час повітряних тривог. Dream, Retroville, River Mall та Victoria Gardens продовжуватимуть роботу при «жовтому» рівні загрози, тоді як під час «червоної» тривоги повністю зачинятимуться.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Такий режим роботи запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 4 вересня 2026 року № 1092 «Про оптимізацію захисту населення від засобів повітряного нападу».

Документ передбачає поділ рівнів повітряної загрози на два — «жовтий» та «червоний».

Хто продовжує працювати у звичному режимі

Не всі торгові центри Києва переходять на роботу відповідно до рівнів повітряної загрози. Зокрема, у ЦУМі повідомили, що універмаг і надалі зачинятиметься під час повітряної тривоги незалежно від того, який рівень загрози оголошено.

У відповідь на запит РБК-Україна в ЦУМі зазначили, що під час тривоги всіх відвідувачів і працівників просять пройти до найближчих укриттів — на станціях метро «Театральна» або «Хрещатик».

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Водночас власний формат роботи під час тривог діє в Ocean Plaza. Там наголошують, що колір або рівень загрози не впливає на рішення щодо безпеки — пріоритетом залишаються відвідувачі та працівники.

Під час повітряної тривоги продовжує працювати мінус перший поверх торгового центру, де облаштовано безпечний простір, який можна використовувати як укриття. Відвідувачі можуть перечекати там тривогу, зокрема скористатися послугами або відвідати Auchan. Також залишатися під час тривоги можна на паркінгу до моменту оголошення відбою.

Де розташовані укриття

У кожному торговому центрі діють власні правила щодо укриттів. У Dream відвідувачів під час небезпеки спрямовують до укриттів, розташованих поблизу станцій метро «Мінська», «Оболонь» та «Героїв Дніпра».

У River Mall тимчасове укриття облаштоване на мінус другому рівні підземного паркінгу. Дістатися до нього можна за навігаційними покажчиками, розміщеними в торговому центрі.

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Про рівні тривоги

У разі оголошення «жовтого» рівня повітряної загрози торгові центри продовжують працювати. Водночас адміністрації закликають відвідувачів і працівників не ігнорувати сигнал тривоги та за можливості перейти до укриття. Залишатися в приміщенні ТРЦ чи прямувати в безпечне місце кожен вирішує самостійно.

Водночас режим роботи окремих магазинів і закладів може відрізнятися. Кожен орендар самостійно визначає, чи продовжувати роботу під час «жовтого» рівня, чи тимчасово зачинитися. Працювати залишаються лише ті магазини та заклади, які погодилися працювати в таких умовах.

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Якщо працівники або відвідувачі відчувають небезпеку, заклад може припинити роботу.

За «червоного» рівня повітряної загрози торгові центри повністю припиняють роботу. Відвідувачів і працівників просять залишити приміщення та пройти до найближчого укриття.