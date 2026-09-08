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Транспортний колапс у Києві: Корецький доручив забезпечити належну роботу метро під час тривоги

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Транспортний колапс у Києві
Транспортний колапс у Києві
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортні проблеми в Києві. Він доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що Корецький доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до рішень, прийнятих Урядом, щоб люди могли безпечно та нормально дістатися додому.
«Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим», — наголосив очільник уряду.
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Корецький вимагає оперативної реакції

Прем’єр-міністр зазначив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту людям.
«Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції», — підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві визначили порядок роботи метрополітену на відкритих ділянках ліній під час жовтого та червоного рівнів загрози. Також встановили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.
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Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро) працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи перевезення пасажирів між лівим і правим берегами Дніпра.
У разі оголошення червоного рівня загрози зелена гілка метро курсуватиме на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір».
Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) і надалі працюватиме в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна».
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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