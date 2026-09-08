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Канада ввела мита у відповідь на сотні американських товарів

Світ
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Канада ввела мита у відповідь на сотні американських товарів
Канада ввела мита у відповідь на сотні американських товарів
Уряд Канади запровадив мита від 15% до 50% на сотні товарів зі Сполучених Штатів на тлі торговельної суперечки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Уряд збільшив імпортне мито на багато американських сталевих виробів з 25% до 50% та застосував тарифи до низки споживчих товарів — мотоциклів, косметики, сиру тощо.
Рішення набрало сили у вівторок, 8 вересня, о 07:01 за київським часом.
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Такий крок з боку Оттави особливо сильно вдарить по американських експортерах у таких штатах, як Мічиган та Огайо, які ведуть активний бізнес з Канадою. Саме у цих американських штатах тривають запеклі політичні перегони на проміжних виборах до Конгресу США у листопаді.
Раніше писали, що Канада готова сприяти забезпеченню України додатковими зерновим рукавами для тимчасового зберігання врожаю на тлі російських атак на портову інфраструктуру, які ускладнили експорт агропродукції.
Також Канада ще на рік продовжила безмитний режим для українських товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
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