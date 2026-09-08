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Між росією та КНДР відкрили перший автомобільний міст

Світ
13
росія та Північна Корея 7 вересня відкрили рух першим автомобільним мостом між двома країнами.
Як пише Настоящее Время, у церемонії з відеозв’язку брали участь прем’єр-міністр росії Михайло Мішустін та глава уряду КНДР Пак Тхе Сон.
Міст збудований через прикордонну річку Туманна. Його довжина становить близько одного кілометра, рух організований двома смугами.

«Міст Якова Новиченка»

Мосту присвоїли назву «міст Якова Новиченка», на честь офіцера Червоної армії, який у 1946 році закрив собою гранату, кинуту в тодішнього північнокорейського лідера Кім Ір Сена під час мітингу в Пхеньяні. Новиченко вижив та пізніше отримав звання Героя праці КНДР.
Влада росії та КНДР стверджує, що міст призначений для розширення торгівлі та туризму.
Досі наземне сполучення між росією та КНДР велося лише залізничним мостом Дружби.
Будівництво розпочалося 30 квітня 2025 року. Угода про будівництво моста була укладена у червні 2024 року під час візиту володимира путіна до КНДР.
За матеріалами:
Укрінформ
росія
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