200 квартир та понад 100 авто: Ощадбанк продає майно боржника
Що входить у заставу
- майнові права на 160 квартир та 44 паркомісця в житловому комплексі STAR CITY в Києві;
- 46 об’єктів нерухомості в різних регіонах України;
- обладнання для переробки металобрухту;
- 116 транспортних засобів;
- два плавзасоби.
Довідка Finance.ua:
- АТ «ВТОРМЕТ» — українське акціонерне товариство, засноване у березні 1996 року. До 2022 року основним видом діяльності підприємства була утилізація та переробка сортованих матеріалів (металобрухту), а зараз — відновлення відсортованих відходів.
- За даними YouControl, статутний капітал товариства становить понад 1,5 млн грн. Кінцевим власником є Мар’ям Есламі з часткою 91,04%.
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