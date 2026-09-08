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200 квартир та понад 100 авто: Ощадбанк продає майно боржника

Фондовий ринок
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200 квартир та понад 100 авто: Ощадбанк продає майно боржника
200 квартир та понад 100 авто: Ощадбанк продає майно боржника
Ощадбанк виставив на продаж право вимоги до АТ «ВТОРМЕТ» із забезпеченням. Торги відбудуться в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
Стартова вартість лота становить 4,94 млрд грн без ПДВ.
Про це йдеться у пресрелізі держбанку.

Що входить у заставу

Забезпеченням за зобов’язаннями боржника виступають:
  • майнові права на 160 квартир та 44 паркомісця в житловому комплексі STAR CITY в Києві;
  • 46 об’єктів нерухомості в різних регіонах України;
  • обладнання для переробки металобрухту;
  • 116 транспортних засобів;
  • два плавзасоби.
Торги заплановані на 30 вересня 2026 року. Взяти участь можуть банки та інші фінансові установи, які за законом мають право надавати кошти в кредит.
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Продаж відбудеться за формою гібридного голландського аукціону на зниження ціни. Ціна під час торгів буде знижуватися з кроком у 0,1% від стартової суми.
Під час такого аукціону початкова вартість покроково зменшується, поки один із учасників не зупинить процес.
Після цього починається етап закритих цінових пропозицій, де інші учасники можуть запропонувати вищу суму. Перемагає той, хто надав найбільшу цінову пропозицію. Учасник, який першим зупинив зниження ціни, має право останнього ходу і може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.

Довідка Finance.ua:

  • АТ «ВТОРМЕТ» — українське акціонерне товариство, засноване у березні 1996 року. До 2022 року основним видом діяльності підприємства була утилізація та переробка сортованих матеріалів (металобрухту), а зараз — відновлення відсортованих відходів.
  • За даними YouControl, статутний капітал товариства становить понад 1,5 млн грн. Кінцевим власником є Мар’ям Есламі з часткою 91,04%.
За матеріалами:
Finance.ua
Ощадбанк
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