Удар по Coca-Cola: в МЗС України закликали США «поставити рф на місце» Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Ввечері четверга, 3 вересня, російські окупанти вдарили по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав США до більш рішучих дій проти агресора в своєму дописі в соцмережі Х

«Лише сила зможе поставити Москву на місце. У цьому контексті ми вкотре закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії», — написав очільник МЗС.

Він нагадав, що російський удар по заводу Coca-Cola не був поодиноким випадком.

«Це черговий цілеспрямований напад на американські бізнес-інтереси та частина ширшої російської стратегії, спрямованої на підрив економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків», — підсумував Сибіга.

Внаслідок атаки російських окупантів на території заводу Coca-Cola під Києвом були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.

Завод Coca-Cola розташований у Великій Димерці Броварського району Київської області та є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі. На заводі виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes і Fuze Tea, соки Rich та енергетики Burn.

УНІАН За матеріалами:

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