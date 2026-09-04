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Удар по Coca-Cola: в МЗС України закликали США «поставити рф на місце»

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Ввечері четверга, 3 вересня, російські окупанти вдарили по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав США до більш рішучих дій проти агресора в своєму дописі в соцмережі Х.
«Лише сила зможе поставити Москву на місце. У цьому контексті ми вкотре закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії», — написав очільник МЗС.
Він нагадав, що російський удар по заводу Coca-Cola не був поодиноким випадком.
«Це черговий цілеспрямований напад на американські бізнес-інтереси та частина ширшої російської стратегії, спрямованої на підрив економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків», — підсумував Сибіга.
Внаслідок атаки російських окупантів на території заводу Coca-Cola під Києвом були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
Завод Coca-Cola розташований у Великій Димерці Броварського району Київської області та є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі. На заводі виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes і Fuze Tea, соки Rich та енергетики Burn.
За матеріалами:
УНІАН
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