«Укргазвидобування» переходить на будівництво свердловин «під ключ» — деталі Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

«Укргазвидобування» переходить на будівництво свердловин «під ключ» — деталі

«Укргазвидобування» запровадило нову модель будівництва свердловин «під ключ».

Компанія об’єднала управління бурінням, інтенсифікацією видобутку, внутрішньосвердловинними роботами та капітальним будівництвом.

Про це повідомив гендиректор АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук.

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У новій моделі кожен сервісний підрозділ має окрему роль, але відповідає за спільний результат. Роботу планують за єдиним планом і показниками ефективності.

Новий підхід уже протестували. За даними компанії, вдалося скоротити тривалість будівництва та введення свердловин в експлуатацію, зменшити непродуктивні простої та змінити розподіл ресурсів між об’єктами з урахуванням їхньої пріоритетності, очікуваного видобутку та готовності до робіт.

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«Ключова зміна тут не в організаційній структурі. Вона — у відповідальності за кінцевий результат. Замість окремих процесів і локальних пріоритетів — один план, спільні KPI та одна команда», — зазначив Ткачук.

Наступним етапом має стати цифрове управління всім циклом робіт. Йдеться про єдину систему планування та моніторингу, показники ефективності й можливість оперативно виявляти відхилення.

Мета нової моделі

Скоротити час будівництва свердловин, простої та витрати ресурсів, щоб швидше вводити об’єкти в експлуатацію.

Нагадаємо, АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року.

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