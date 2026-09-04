У новій моделі кожен сервісний підрозділ має окрему роль, але відповідає за спільний результат. Роботу планують за єдиним планом і показниками ефективності.
Новий підхід уже протестували. За даними компанії, вдалося скоротити тривалість будівництва та введення свердловин в експлуатацію, зменшити непродуктивні простої та змінити розподіл ресурсів між об’єктами з урахуванням їхньої пріоритетності, очікуваного видобутку та готовності до робіт.
«Ключова зміна тут не в організаційній структурі. Вона — у відповідальності за кінцевий результат. Замість окремих процесів і локальних пріоритетів — один план, спільні KPI та одна команда», — зазначив Ткачук.
Наступним етапом має стати цифрове управління всім циклом робіт. Йдеться про єдину систему планування та моніторингу, показники ефективності й можливість оперативно виявляти відхилення.
Мета нової моделі
Скоротити час будівництва свердловин, простої та витрати ресурсів, щоб швидше вводити об’єкти в експлуатацію.
Нагадаємо,
АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року.