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Volkswagen погодив план найбільшої реструктуризації в історії

Фондовий ринок
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Наглядова рада Volkswagen у четвер затвердила план реструктуризації, який передбачатиме скорочення ще 50 000 робочих місць у рамках спроби протидіяти обтяжливим митам, надлишковим виробничим потужностям та агресивним китайським конкурентам.
Про це повідомляє Reuters.
Цей план, який є наймасштабнішою реструктуризацією за 89-річну історію Volkswagen, передбачає пошук альтернатив для чотирьох німецьких заводів, на яких протягом наступного десятиліття поступово закінчиться випуск моделей.
Він також дозволяє уникнути серйозного конфлікту з профспілками, відклавши на другий план сценарій проведення позачергових загальних зборів акціонерів — сценарій, який керівництво розглядало як засіб для просування своїх планів всупереч позиції працівників та другого за величиною акціонера Volkswagen — землі Нижня Саксонія.
Ця угода призведе до спрощення конгломератної структури Volkswagen та обмежить вплив наглядової ради групи — у якій профспілки та земля Нижня Саксонія мають більшість на ухвалення ключових рішень.
«Це потужний сигнал щодо майбутнього концерну Volkswagen. Ми беремо на себе відповідальність за весь наш персонал, за наших партнерів та за робочі місця у промисловості по всьому світу», — заявив у своїй заяві генеральний директор Олівер Блюме.
Акції Volkswagen, що котируються на Франкфуртській біржі, закрилися з підвищенням на 7,9% після появи цієї новини, що відображає полегшення у зв’язку з тим, що, за словами джерел, могло перерости у безпрецедентну кризу у найбільшого європейського автовиробника.
Аналітик галузі Фердинанд Дуденхоффер зазначив, що протягом наступних 10 місяців триватимуть дискусії щодо майбутнього заводів Volkswagen в Емдені, Цвікау, Неккарзульмі та Ганновері, які з 2031 року поступово припинятимуть свою діяльність.
За матеріалами:
Економічна Правда
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